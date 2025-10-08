La Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña lanza el programa ALCMENA para fomentar el talento algorítmico en Galicia

Facultad de Informática UDC Cedida

El Grupo de Investigación Laboratorio de Bases de Datos, adscrito a la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña, acaba de crear ALCMENA, un nuevo programa de mentoría en algoritmos competitivos para promover la formación algorítmica del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de Galicia.

El objetivo general de esta iniciativa es fomentar el interés y el talento en el campo de la informática y la programación entre el estudiantado, ayudando a desarrollar habilidades de programación y resolución de problemas algorítmicos, promover el pensamiento lógico y la creatividad, y descubrir y potenciar el talento en este ámbito científico.

Además, al estar alineado con la formación de la Olimpiada Informática Española, permitirá preparar al alumnado para concursos de programación, como la Olimpíada Informática Galega.

El Laboratorio de Bases de Datos

Este grupo de investigación, adscrito a la Facultad de Informática de la UDC, lleva años intentando impulsar la programación competitiva en Galicia, así como organizando diversos eventos y competiciones en este ámbito, como la Olimpiada Informática Gallega y otros concursos universitarios de programación.

Desde el grupo manifiestan que “las grandes empresas tecnológicas están mostrando un interés real en este tipo de perfiles de programación competitiva, por lo que resulta una buena oportunidad para poder descubrir vocaciones profesionales con un futuro prometedor en el mundo laboral”.

Inicio de la formación

La primera actividad de esta nueva formación será la impartición de clases de apoyo y mentoría en programación, que tendrán lugar los viernes por la tarde, cada dos semanas, de 18:00 a 19:00 horas, en la Facultad de Informática, comenzando el viernes 10 de octubre de 2025.

ALCMENA está abierto a todo el alumnado de ESO y Bachillerato de la comunidad autónoma de Galicia, sin necesidad de tener conocimientos previos de programación, hasta completar las 30 plazas disponibles. Para acceder al programa es necesario inscribirse en este enlace. No es necesario que la inscripción se realice desde los centros educativos, puede hacerse de manera individual. La inscripción estará abierta durante todo el curso, pero se recomienda participar desde el inicio.