A Coruña

La Diputación de A Coruña homenajea en San Sebastián Gastronómika a Picadillo

La entidad provincial participa en esta feria promocionando ‘A paisaxe que sabe’, con un stand propio que cuenta con la presencia de productores locales

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
08/10/2025 13:40
San Sebastián Gastronómika
San Sebastián Gastronómika
Cedida

Durante la presentación de la obra, que recopila una veintena de reinterpretaciones de las recetas de Picadillo, los cocineros Luis Veira y Beatriz Sotelo ofrecieron una degustación del emblemático caldo gallego ante el público donostiarra.

A Coruña, 8 de octubre de 2025. La Diputación de A Coruña rindió homenaje este martes a Picadillo, figura clave de la gastronomía gallega, en San Sebastián Gastronómika, con la presentación del libro ‘150 años de Picadillo’, de Martín Pais. Esta obra, apoyada por la Diputación de A Coruña, reúne recetas de Manuel María Puga y Parga recopiladas para la ocasión, realizadas e interpretadas por veinte profesionales de la cocina de toda Galicia.

En el acto participaron el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; el autor del libro, Martín Pais; los cocineros Luis Veira y Beatriz Cotelo, y el bodeguero José Crusat.

Xosé Regueira dio la bienvenida al acto y puso en valor la figura de Manuel María Puga y Parga como “el sabor y el espíritu de A Coruña”. Además, se refirió al plato que se degustó durante la jornada, el caldo gallego, reinterpretado por los cocineros Beatriz Cotelo y Luis Veira, como “mucho más que una comida; es identidad”.

El vicepresidente invitó a todo el público a conocer la provincia de A Coruña, “donde tenemos la suerte de contar con gente que vive y produce alimentos en toda nuestra geografía”, y a descubrir “un territorio que tiene 956 km de costa, y un interior riquísimo que también produce alimentos de primera calidad”.

“Este es un proyecto que nace como muchas iniciativas que son preciosas de pensar y de hacer. ¿Por qué no escribirle a Picadillo un libro en el que veinte profesionales del sector reinterpretasen sus platos? Y así fue”, señaló el autor del libro, Martín Pais.

“Este libro, el primer documento escrito que refleja quién era Picadillo a través de su obra, tiene nombres propios: Adrián, Quique, Rocío, Antía, Paula, Óscar y Marga, Chisco, Héctor, Moncho, Cristian, Fernando, Juan Carlos, Lolo, Fabián, Sefa, Álvaro, Luis, Bea y Begoña. A todas y todos ellos, infinitas gracias. Por documentar algo que es mucho más que producto y mucho más que gastronomía. Es patrimonio cultural de nuestra provincia y de Galicia, y aquí queda por y para siempre”.

Posteriormente, los cocineros Luis Veira, de Árbore da Veira, y Beatriz Sotelo, realizaron una demostración en directo de uno de los platos recogidos en la obra: el caldo gallego, maridado con el vino tinto PINTADOIRO, de la IXP Terras de Barbanza e Iria, a cargo del bodeguero José Crusat, de Adega Entre os Ríos.

La presentación de ‘150 años de Picadillo’ es el acto principal de la Diputación en San Sebastián Gastronómika, donde cuenta con un stand propio en el que, a través de la campaña ‘A paisaxe que sabe’, promociona el turismo gastronómico de la provincia, con la presencia de Bonilla a la Vista, A Conserveira y Queso Galmesán, exponentes de la producción local de A Coruña y tres ejemplos del sabor del que presume nuestra provincia.

