La Cúpula Atlántica de Zara se despide mañana jueves con Patti Smith, tras más de 100.000 visitas

La Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro por el 50 aniversario de Zara

A Coruña se prepara para decir adiós a uno de los grandes reclamos culturales de los últimos meses. La instalación “50 Songs of the Sea”, creada por la artista británica Es Devlin para celebrar el 50º aniversario de Zara, cerrará sus puertas el 12 de octubre tras haber recibido a más de 100.000 visitantes desde su apertura el pasado 3 de julio.

El broche final lo pondrá Patti Smith, leyenda del rock y figura de culto, que ofrecerá un concierto especial mañana jueves 9 de octubre a las 21.00 horas en la propia Cúpula Atlántica, en el monte de San Pedro. Será el cierre perfecto para una instalación que ha combinado arte, tecnología y naturaleza en un entorno privilegiado con vistas al Atlántico.

La obra, un viaje sensorial en movimiento ideado por Devlin, ha convertido la cúpula en un espacio inmersivo donde sonido, luz y arquitectura se funden. Los visitantes —hasta 288 por sesión— pudieron “navegar” simbólicamente sobre las olas del océano acompañados por la voz de Elena Anaya, narradora de la pieza.

Durante estos tres meses, la instalación ha sido también un pequeño festival cultural. Por ella han pasado artistas como Luz Casal, Air, The Blaze o Myles Smith, en una programación paralela que ha dado nueva vida al entorno del monte de San Pedro y ha convertido a la Cúpula Atlántica en una de las visitas más demandadas de la ciudad.

Zara despide así su medio siglo de historia con un evento que ha logrado fusionar moda, arte y música y atraer a miles de personas, tanto de A Coruña como de fuera.