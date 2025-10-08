El plató virtual de la Ciudad de las TIC se construyó con sobrecoste para no perder fondos de la UE

El edificio del CEI en la Ciudad de las TIC Quintana

La Ciudad de las TIC puede enorgullecerse de ser la sede de un plató virtual de última generación, pero no ha sido sin dificultades. Un proyecto de este tipo, impulsado por la Diputación, afronta siempre problemas, como las demoras, pero que son inaceptables para la UE, que exige que las obras financiadas por fondos europeos cumplan los plazos, so pena de retirar dichos fondos, y para evitarlo, paradójicamente, tuvo que aumentar los costes un 20%, pasando de 1,7 a 2,1 millones para la construcción de las oficinas. La Junta de Gobierno local de hoy aprobó la modificación de la licencia que pone punto final en el proceso.

El problema partió de imprevisto. El primero, que al excavar los cimientos se encontró roca que no había aparecido antes en las catas. Esto suponía un retraso y encarecer las obras para romper la dura superficie. Pero la situación la empeoró un segundo factor: la Diputación había previsto que una estructura prefabricada sería la que acogería tanto el plató virtual como las oficinas adjuntas, pero el proveedor les comunicó que no podría facilitarles el material en tiempo y forma.

Si esperaban, expiraría el plazo. Fue entonces cuando el organismo provincial decidió construirla al modo tradicional. Aquello obligó a un sobrecoste, pero era mejor que perder cinco millones de fondos europeos de un total de ocho que costó el proyecto de Coruña Estudio Inmersivo (CEI).

En San Sebastián

Dispuesto a convertir A Coruña en una nueva meca del cine patrio, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, acudió el mes pasado al Festival de San Sebastián para dar a conocerlo en el mundillo. El objetivo del organismo provincial es atraer no solo producciones nacionales sino también internacionales.

Fernanda Tabarés, la presidenta de Pedralonga Estudios, como se denomina a la empresa que gestiona el plató, recordó a los interesados que este cuenta con una extensión total superior a los 2.000 metros cuadrados y que el plató virtual en sí, que permite recrear cualquier escenario, tiene 750 metros cuadrados con una pared de LED de 28 metros de largo por seis de alto.

Además, el CEI está destinado a crecer a corto plazo. El próximo año se espera que estén listos dos nuevos platós que están en construcción, estos impulsados por la Xunta: uno de 2.500 metros y otro de 2.000 metros cuadrados. Civis Global comenzó el proyecto en agosto. Los dos edificios se alzarán 14 metros del suelo y estarán dotados de oficinas, áreas técnicas, camerinos, vestuarios y almacén. La inversión en este caso ha sido de 5,7 millones.