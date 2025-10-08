Haydée Milanés & Javier Colina presentan en A Coruña el concierto ‘A mi manera’

Haydée Milanés & Javier Colina Cedida

Haydée Milanés & Javier Colina presentarán, en la Sala Garufa Club de A Coruña, el jueves 30 de octubre, espectáculo ‘A mi manera’, un viaje singular por la memoria y la vigencia de la canción cubana, abordada desde la libertad expresiva del jazz. Un encuentro donde la tradición se transforma en presente, gracias a la voz única de Haydée Milanés y el contrabajo magistral de Javier Colina, acompañados por Luis Guerra, al piano.

‘A mi manera’ celebra la libertad de la improvisación, el diálogo entre dos mundos y la poesía desde lo más profundo. Cada concierto será una experiencia irrepetible, un viaje donde la música se transforma en emoción compartida.

Haydée Milanés & Javier Colina harán un recorrido por los grandes’ boleros’ de autores imprescindibles, como Marta Valdés y José Antonio Méndez, con temas seleccionados como ‘Palabras’ o ‘La gloria eres tú’, para luego adentrarse en la trova tradicional de Sindo Garay, con obras inmortales como ‘La tarde’ o ‘Retorna’.

Las entradas para este concierto en la Sala Garufa Club, que dará comienzo a las 21:30 horas, se pueden adquirir (desde 22 euros) en la web: https://www.woutick.es/ y en la taquilla (calle Riazor, 5), media hora antes del inicio del concierto, coincidiendo con la apertura de la propia sala.

Este trayecto musical culmina con algunas de sus creaciones más conocidas del cantautor Pablo Milanés, como ‘De qué callada manera’ o ‘Ya ves’, que forman parte de su legado universal.

Pero no faltará el jazz, que otorga una nueva dimensión a este viaje, con armonías abiertas, improvisaciones audaces y una sonoridad fresca que envuelve cada tema en atmósferas inesperadas. El contrabajo de Colina dialoga con la voz de Haydée en una complicidad que reinventa cada pieza, situando a la canción cubana en un territorio contemporáneo y universal.

El resultado será un concierto íntimo de gran delicadeza, donde el bolero, la trova y la obra de grandes autores de Cuba se entrelazan con la libertad del jazz, ofreciendo una experiencia única para los amantes de ambos mundos.

Haydée Milanés es heredera de una gran tradición musical que viene de su padre Pablo Milanés, gran exponente de la música popular cubana. Sus influencias musicales provienen del feeling, el son y la trova tradicional cubana, además de algunos referentes femeninos de la música popular brasilera y de los grandes clásicos del jazz norteamericano.

Su voz delicada y a la vez poderosa, sumada a su talento como compositora, arreglista y productora musical, la han convertido en una figura clave de la escena contemporánea cubana. Con una trayectoria marcada por la autenticidad y la exploración sonora, Haydée ha logrado consolidarse como una de las cantantes más relevantes de su generación.

Javier Colina está considerado uno de los mejores contrabajistas de la escena internacional actual. Su reconocimiento viene de su interés por las músicas populares o de raíces populares y de la maestría con las que las ha abordado e incorporado a los distintos repertorios de su acervo.

Su trayectoria le ha llevado a tocar junto a músicos consagrados del mundo del jazz, como Tete Montoliu, Al Foster, Chucho Valdés, Jerry González y George Cables, además de las colaboraciones realizadas junto a Hank Jones, Brad Mehldau, Louis Bellson, Pat Metheny o Michel Camilo.