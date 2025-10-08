Van Morrison, hace 25 años en el Coliseum Pedro Puig

Van Morrison triunfó hace 25 años en el Coliseum, donde 10.000 personas se dieron cita para comprobar la fuerza sobre el escenario del ‘león de Belfast’. El norirlandés aprovechó su desplazamiento a A Coruña para disfrutar, entre otros manjares, de un cabrito asado en el camping Las Tinajas de Santa Cruz, según reflejó en sus páginas El Ideal Gallego en su edición del 8 de octubre de 2000. Hace 50 años el periódico informó sobre la inauguración de una línea de ferry para conectar la ciudad con Liverpool. Hace 75 años el diario relató, entre otros sucesos, el robo de una bicicleta en la calle Fontán, junto al edificio de Radio Coruña. Hace cien años el alcalde Manuel Casás presidía la recepción oficial al general Martínez Anido.

Domingo, 8 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Diez mil personas asisten al concierto de Van Morrison en el Coliseum

Un rugido con sonidos rock, country y blues. Una mezcla que evitó los tradicionales acordes de soul y rhythm and blues, pero que demostró, ante las diez mil personas que se congregaron en el Coliseo, que el ‘león de Belfast’, Van Morrison, conserva su fuerza y personalidad sobre el escenario. Con sombrero oscuro, guitarra en mano y una voz perfecta, Morrison adoptó como suyos temas country de Hank Williams u Otis Blackwell, junto con rocanroles clásicos de Chuck Berry o Jerry Lee Lewis. Facetas que, por novedosas, sorprendieron al público. No estuvo acompañado por su banda tradicional. En su lugar la formación The Red Hot Pockers, de Linda Gail Lewis, hija de Jerry Lee Lewis, puso a disposición del artista su batería, bajo y guitarra.

Para el concierto, Van Morrison no sólo preparó la voz, sino que también cuidó el estómago. Para comenzar, el norirlandés comió cabrito asado en el camping Las Tinajas de Santa Cruz. Un plato pedido directamente por el cantante y que acompañó con albariño. Momentos antes de la actuación, Morrison cenó mucha fruta, jamón cocido y de Jabugo, miel y, para beber, café y té.

Miércoles, 8 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Inaugurada la línea regular a Liverpool con el ferry español ‘Monte Granada’

El ferry español ‘Monte Granada’ zarpará hoy, 8 de octubre de 1975, de Liverpool con destino España, Madeira y las Islas Canarias, convirtiéndose en el primer barco de pasajeros que establece una línea regular a partir de este puerto desde que en 1960 dejaron de hacerlo barcos de una compañía canadiense. De esta forma, quedará inaugurada la línea regular entre La Coruña y Liverpool. Por otra parte, el puerto, por la festividad de la patrona de La Coruña, la Virgen del Rosario, permaneció inactivo. Solo descargaron pescado algunas bacas.

Además, el presidente de la Real Academia Gallega, don Sebastián Martínez Risco, pronunciará una conferencia en el acto de clausura de la exposición homenaje a Urbano Lugrís, que ha organizado la Asociación de la Prensa de La Coruña, a través de su recién estrenada Comisión de Cultura. La clausura tendrá lugar el día 10 y, según nos comunican los organizadores, están invitados todos los que deseen asistir. Para este acto, no se cursarán invitaciones. La muestra de Urbano Lugrís continúa siendo un verdadero éxito de público, pues en pocas ocasiones en nuestra ciudad se ha contabilizado una mayor afluencia de observadores.

Domingo, 8 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Roban una bicicleta junto al edificio de Radio Coruña

Poco antes de la una de la tarde de ayer, 7 de octubre de 1950, el dependiente Jaime Vázquez González, de 16 años de edad, domiciliado en San Carlos, número 14, bajo, dejó a la puerta del edificio de Radio Coruña, en la calle Fontán, una bicicleta que había alquilado en un garaje de la calle Cordelería y, cuando volvió a por ella, se encontró con la desagradable sorpresa de que había desaparecido. La bicicleta en cuestión se valora en 500 pesetas.

En clave cultural, por el salón de exposiciones de la Asociación de Artistas desfilan diariamente numerosísimas personas, aficionados y críticos, que elogian con entusiasmo la admirable labor realizada por el laureado pintor Seijo Rubio, en sus bellísimas acuarelas. Varias Corporaciones, entidades y significadas familias coruñesas han adquirido ya importantes obras.

Jueves, 8 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | El alcalde Casás recibe al general Martínez Anido

A las ocho de la mañana de ayer, 7 de octubre de 1925, salió de Monforte el general Martínez Anido. Una caravana de automóviles acompañó hasta Lugo al subsecretario del Ministerio de Gobernación y a las personas que viajan con él. Son estas su ayudante el teniente coronel don Francisco Álvarez, el primo del general nuestro convecino don Ramiro Martínez, don José Elorza y don José Cid.

Se detuvo el señor Martínez Anido en Sarria, Lugo, Guitiriz y Betanzos y a las doce menos veinte llegaron al Sanatorio Marítimo de Oza los automóviles que conducían al general y a las personas que le acompañan. A continuación, la caravana se dirigió a esta capital. Para recibirla en la plaza de Mina se hallaba el alcalde, señor Casás, entre otras autoridades. A las doce y media, se celebró en el salón de sesiones del Palacio Municipal la recepción oficial.