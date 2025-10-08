Espina & Delfín modernizará la ETAP de A Telva, infraestructura clave para el suministro de agua de A Coruña y su área metropolitana

Vista aérea de la estación de tratamiento de agua potable de A Telva Cedida

La Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa) ha adjudicado a Espina & Delfín el contrato para la rehabilitación integral de la planta 2 de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de A Telva, con un presupuesto de 3,5 millones de euros (IVA incluido).

La ETAP de A Telva, situada en el municipio de Cambre, capta y trata el agua procedente del embalse de Cecebre, a través del río Mero, y dispone de tres plantas con una capacidad conjunta de tratamiento de 2.325 litros por segundo. Esta instalación resulta fundamental para el suministro de agua potable a más de 400.000 habitantes de A Coruña, Oleiros, Sada, Bergondo, Cambre, Culleredo y Arteixo. Una modernización clave para la eficiencia y la sostenibilidad

El proyecto de Espina & Delfín incluye una serie de actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad del proceso de potabilización. Entre las principales intervenciones previstas destacan:

Renovación del sistema de filtración, con la reparación de los filtros de arena y la sustitución de bombas de lavado, soplantes, válvulas y calderería.

Rehabilitación de los decantadores y del edificio de tratamiento, modernizando las instalaciones y mejorando su rendimiento operativo.

Optimización del sistema de fangos, mediante la instalación de nuevos equipos de bombeo que permitirán recuperar el agua de lavado de filtros, fomentando un uso más eficiente del recurso hídrico.

Ejecución de un by-pass de agua tratada entre las plantas 1 y 2, junto con una nueva conexión hidráulica que aportará mayor flexibilidad operativa y facilitará las labores de mantenimiento.

Estas mejoras permitirán aumentar la seguridad del suministro y reducir el consumo energético y de agua en el proceso de potabilización, reforzando el compromiso de Emalcsa con la sostenibilidad y la gestión responsable del agua. Presencia internacional y confianza institucional

La adjudicación de este contrato consolida la posición de Espina & Delfín como referente en el diseño, modernización y mantenimiento de grandes infraestructuras hidráulicas.

El proyecto en A Telva se suma al contrato recientemente obtenido en Colombia para la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora de Ayurá, en el área metropolitana de Medellín, adjudicado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), la segunda mayor empresa del país.

La ETAP de Ayurá abastece actualmente a dos millones de personas, y tras su ampliación permitirá sumar 500.000 habitantes más al sistema de distribución de agua potable.

“La confianza depositada por entidades de prestigio como Emalcsa en España y EPM en Colombia refuerza nuestro posicionamiento como socio fiable para administraciones y empresas públicas en proyectos de gran complejidad y relevancia social”, destacan desde Espina & Delfín. Compromiso con el futuro

Con esta nueva adjudicación, Espina & Delfín reafirma su compromiso con la modernización de infraestructuras esenciales y con el acceso universal a agua potable de calidad, tanto en España como en el ámbito internacional.

La compañía asume con orgullo el reto de contribuir a un futuro más sostenible, donde la tecnología, la innovación y la eficiencia estén al servicio de las personas y del medio ambiente.