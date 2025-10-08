Mi cuenta

A Coruña

Las escaleras de Adelaida Muro llevan más de un mes a la espera de electricidad

Abel Peña
Abel Peña
08/10/2025 09:23
Una vecina baja por los escalones de hormigón de Adelaida Muro
Una vecina baja por los escalones de hormigón de Adelaida Muro
Quintana

Las escaleras mecánicas de Adelaida Muro, las primeras cubiertas que tiene la ciudad, se concluyeron hace semanas, pero los escalones siguen sin moverse. El motivo, señalan fuentes municipales, es que se está a la espera de la conexión eléctrica, que debe realizar Unión Fenosa, la distribuidora de electricidad del grupo Naturgy.

Las obras estaban acabadas a principios de septiembre y ya antes se podían emplear los escalones de hormigón que se encuentran a ambos lados de la máquina, algo imprescindible dado que allí se abren portales a la calle. Sin embargo, lo que esperaban los vecinos era estrenar la escalera mecánica, y esto no ocurrirá hasta que los técnicos de la empresa eléctrica realicen los empalmes necesarios, para lo que todavía no hay una fecha fijada.

Como suele decirse, llueve sobre mojado, aunque en este caso las escaleras estén a cubierto. Los vecinos de Adelaida Muro han tenido que esperar más de tres meses de lo inicialmente previsto. El proyecto de instalación de las escaleras mecánicas, que el Ayuntamiento formalizó en abril de  2024 con una inversión de más de un millón de euros, conecta Adelaida Muro con la calle Ángel Rebollo, salvando un desnivel que hasta ahora suponía un importante obstáculo para muchos residentes, sobre todo los más mayores.  Se esperaba que se inaugurara el mes pasado, pero no ha habido suerte.

Hay que decir que son habituales las quejas por los retrasos de la compañía eléctrica a la hora de conectar un edificio a la red. Sobre todo, cuando es un edificio de viviendas.

