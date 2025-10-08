Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El tardeo se reinventa: Teatreo convertirá A Coruña en un gran circo

La discoteca Pelícano acoge un espectáculo único, cuyas otras sedes son Ibiza, Málaga, Madrid y Mallorca

Guillermo Parga
08/10/2025 17:15
Asistentes a la Oktoberfest Olé celebrada en Palexco hace años | Patricia G. Fraga
Asistentes a la Oktoberfest Olé celebrada en Palexco hace años | Patricia G. Fraga

Que A Coruña se adelante a Ibiza, Mallorca, Madrid o Málaga a la hora de estrenar un espectáculo nocturno da idea de la dimensión y la consideración que la noche de la ciudad ha alcanzado entre los empresarios del ocio y los productores de los grandes eventos a nivel nacional. Así, este sábado la sala Pelícano, la discoteca más grande de Galicia, acogerá el llamado 'opening' de una de las variantes más aplaudidas y exitosas para el concepto de tardeo: el Teatreo.

El tardeo de O'Culto fue un éxito en primavera

Lo nunca visto: un tardeo gratis en A Coruña en el que te invitan a la primera copa

Más información

Se trata de un autodenominado “show ambulante” que busca involucrar al asistente en una temática con inspiración en el burlesque y el circo tradicional, aunque con una selección musical mucho más actual que en los habituales tardeos. Habrá pop actual, música latina y algunas de las canciones que lo 'petan' en la noche de 2025. Se marca así una línea distinta respecto a las otras dos propuestas del grupo para la tarde de los sábados: Peta Zeta (reguetón clásico y hits de siempre) y Pompa (indie y pop de siempre). “La estética de la sala no cambiará, pero los visuales y el estilo de música sí”, afirma Luis Diz, gerente del grupo Pelícano. “Cada tardeo tiene su estilo y hay que vivirlos todos para saber cómo de diferentes sobre entre sí; es sobre todo un evento social, donde reencontrarse con gente de generaciones parecidas y volver a vivir tus mejores años; la palabra tardeo se simplifica en felicidad”, añade.

Vibo abrió sus puertas en septiembre con un notable éxito

Después del copeo y el tardeo, A Coruña da la bienvenida al salseo

Más información

El público objetivo en este caso es para mayores de 30 años y las entradas ya están disponibles en la plataforma de venta de Pelícano. La admisión general es de 10 euros, mientras que con una cerveza o un refresco el precio se incrementa hasta los 12 o hasta los 14 en caso de querer una copa. Para los más teatreros hay palcos VIP a partir de 140 euros. Y es que, como diría Jose Mourinho, Pelícano será el sábado 'puro teatro'.

