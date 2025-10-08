El BNG de A Coruña recoge quejas de los vecinos de Adormideras por el mal estado de las aceras

Estado de las aceras en Adormideras

La concejala del BNG, Avia Veira, ha registrado un conjunto de preguntas por escrito en relación a problemas de mantenimiento —que afectan especialmente al estado de la calzada y de las aceras, las cuales presentan numerosas deficiencias— en el barrio de Adormideras.

Veira quiere saber si el Gobierno Local es consciente de estos problemas y si tiene previsto ordenar a la empresa encargada del mantenimiento de firmes y calzadas que repare aquellas que se encuentran en mal estado.

La concejala nacionalista también se interesa por otros asuntos que requieren una actuación rápida por parte del Ejecutivo coruñés, desde los problemas de accesibilidad en la zona del aparcamiento de la plaza de Branca Quiroga hasta la falta de control del arbolado en la zona de las palmeras del barrio.

La corrosión en el cierre y en los protectores de la pista de patinaje, así como las vallas y cintas en mal estado que impiden el tránsito peatonal en la calle Cutty Sark, frente al parque infantil, son otras circunstancias que merecen atención por parte del Gobierno Local, remarca Veira.