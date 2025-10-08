Mi cuenta

A Coruña

El actor coruñés Martiño Rivas desvela el motivo por el cual está "fuera del mercado"

"No tengo sueños, tengo pesadillas, yo soy de villanos", aseguró, esquivando la pregunta que aludía a si tenía una 'Cenicienta' en su vida

Andrea Gestal
08/10/2025 14:23
Martiño Rivas
Martiño Rivas
EFE

El actor coruñés Martiño Rivas asegura que, por voluntad propia, está "fuera del mercado". "Estoy en un momento que no quiero gastar dinero, estoy llevando una vida muy austera", aseguró.

Preguntado en el estreno del musical 'Cenicienta' en Madrid por su vida amorosa, Rivas no ha dudado en bromear sobre sus relaciones: "No quiero saber nada de nadie".

"No tengo sueños, tengo pesadillas, yo soy de villanos", aseguró, esquivando la pregunta que aludía a si tenía una 'Cenicienta' en su vida. Además, si pudiera pedir un deseo a su 'hada madrina', contestó algo que dejó a todos atónitos: "Media ración de cigalas".

El intérprete, que es padre de una niña de seis años, Ayo, fruto de su relación con Kayoko Everhart, no se le conoce ninguna relación oficial desde su ruptura con la modelo Lily Fofana. 

Sin embargo, el actor gallego tiene sus propias razones para esta soltería elegida. Él mismo tiene muy claro que ahora mismo no le interesa tener pareja, asegurando que quiere estar solo.

​Modelo por un rato

Hace unos días, Martiño se subió a una pasarela por segunda vez en su vida. La primera fue con el fallecido David Delfín hace ya 20 años.

Él asegura que lo sintió como "una mañana con amigos"; no ve su futuro ahí, pero cree que lo hizo "muy bien". "Soy demasiado bajito y mayor para dedicarme a esto", dijo entre risas. 

