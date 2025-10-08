Dos alumnas coruñesas representan a España en la iniciativa europea Girls Go Circular

Carmen Rodríguez y Loreto del Moral, alumnas del Montespiño Cedidas

Las estudiantes coruñesas Loreto del Moral y Carmen Rodríguez, dos alumnas de 1º de Bachillerato del colegio Montespiño, han sido seleccionadas para representar a España en la final europea del proyecto Girls Go Circular, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) que busca impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas entre jóvenes mujeres de todo el continente.

El programa, que este año reúne a participantes de 24 países, promueve la formación de chicas entre 14 y 19 años en competencias digitales, empresariales y de economía circular, a través de una plataforma de aprendizaje en línea. Su meta es clara: reducir la brecha de género en los ámbitos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) y preparar a las futuras líderes del sector verde y digital.

Las dos estudiantes coruñesas se ganaron el pase a la final tras imponerse en la fase nacional, celebrada este verano. Con su proyecto de gafas anti-phishing, unas lentes que avisarían de los peligros de la web que estás viendo en tiempo real. Hoy compiten por el voto del público, que será decisivo en el resultado final del certamen. Puedes votar por su proyecto en el siguiente enlace https://eit-girlsgocircular.eu/vote-now/.