¿Dónde puedo ver en A Coruña la película de ‘Mi ilustrísimo amigo’ sobre Pardo Bazán y Pérez Galdós?

Escena de ‘Mi ilustrísimo amigo’ Cedida

Este viernes, 10 de octubre, llega a la gran pantalla ‘Mi ilustrísimo amigo’. El Cine Cantones A Coruña acogerá en sus pantallas la relación de amor que mantuvieron dos de las mentes más brillantes del siglo XIX en España: la coruñesa Emilia Pardo Bazán y el palmero Benito Pérez Galdós.

La mismísima Lucía Veiga dijo hace unos días que interpretar el papel de Emilia fue un regalo, pero también un reto. "Encarnar a un personaxe como Emilia Pardo Bazán sempre é abrumador porque unha persoa tan relevante, significativa e arrolladora como foi ela fai que todos teñamos unha imaxe mental previa creada de como podería ser e encadrar a interpretación niso é moi complicado", aseguró la gallega.

La historia de esta pareja se traslada al siglo XIX, donde Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós viven su apasionante historia de amor al mismo tiempo que alimentan su creatividad.

Set de rodaje de ‘Mi ilustrísimo amigo’ Cedida

Emilia, una mujer adelantada a su tiempo, escribe sobre temas controvertidos mientras desafía las reglas sociales establecidas, y Benito, reconocido por su naturalidad literaria, encuentra en la coruñesa una fuente de inspiración.

En las apasionadas cartas que intercambian, sus palabras se convierten en la clave de su conexión y desafían las barreras de lo convencional y lo establecido.