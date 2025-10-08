Mi cuenta

A Coruña

¿Dónde puedo ver en A Coruña la película de ‘Mi ilustrísimo amigo’ sobre Pardo Bazán y Pérez Galdós?

El filme plasma la relación de amor que mantuvieron dos de las mentes más brillantes del siglo XIX en España

Andrea Gestal
08/10/2025 18:03
Escena de ‘Mi ilustrísimo amigo’
Escena de ‘Mi ilustrísimo amigo’
Cedida

Este viernes, 10 de octubre, llega a la gran pantalla ‘Mi ilustrísimo amigo’. El Cine Cantones A Coruña acogerá en sus pantallas la relación de amor que mantuvieron dos de las mentes más brillantes del siglo XIX en España: la coruñesa Emilia Pardo Bazán y el palmero Benito Pérez Galdós

La mismísima Lucía Veiga dijo hace unos días que interpretar el papel de Emilia fue un regalo, pero también un reto. "Encarnar a un personaxe como Emilia Pardo Bazán sempre é abrumador porque unha persoa tan relevante, significativa e arrolladora como foi ela fai que todos teñamos unha imaxe mental previa creada de como podería ser e encadrar a interpretación niso é moi complicado", aseguró la gallega. 

La historia de esta pareja se traslada al siglo XIX, donde Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós viven su apasionante historia de amor al mismo tiempo que alimentan su creatividad. 

Set de rodaje de ‘Mi ilustrísimo amigo’
Set de rodaje de ‘Mi ilustrísimo amigo’
Cedida

Emilia, una mujer adelantada a su tiempo, escribe sobre temas controvertidos mientras desafía las reglas sociales establecidas, y Benito, reconocido por su naturalidad literaria, encuentra en la coruñesa una fuente de inspiración. 

En las apasionadas cartas que intercambian, sus palabras se convierten en la clave de su conexión y desafían las barreras de lo convencional y lo establecido.

