Del germen de Inditex al parto de la Domus: los guardianes del audiovisual coruñés

El vídeo de la empresa GOA, precursora de Inditex Filmoteca de Galicia

Tenemos interiorizado el grabar videos de prácticamente cualquier cosa que nos pase en el día a día. Pero hubo un tiempo en el que ‘video’ era una palabra extraña. Un tiempo no tan lejano, los 80, en los que ni siquiera la TVG había visto todavía la luz. En esa época, la memoria audiovisual de la ciudad la grababan particulares y empresas como Espello Video Cine, con un legado de más de 300 grabaciones que ahora atesora la Filmoteca de Galicia, que este jueves comenzará a proyectar una selección de las mismas.

Xosé Xoan Cabanas Cao era uno de los integrantes de aquel equipo de Espello Video Cine, que cuando se disolvió adquirió dicho legado, que ahora deposita en la Filmoteca, sobre todo pensando en su conservación. “Gravabamos en soporte magnético, que ten un deterioro co tempo e xa pasaron 44 anos do primeiro video”, apunta Cabanas Cao.

Este legado fílmico abarca desde la vida política de la Coruña de los 80 (la parte que se emitirá el jueves en la Filmoteca), la vida cultural (que protagonizará la segunda proyección, el sábado) así como la empresarial o incluso médica.

Y es que en Espello hicieron trabajos para Estrella Galicia, cubrieron la inauguración de la sede de El Ideal Gallego en Pocomaco, “incluso chegamos a facer un documental sobre GOA”, la empresa de Amancio Ortega antes de fundar Zara. “Non eran moi partidarios de facer publicidade, pero a través dun compoñente de Espello que tiña unha relación personal coa dirección, chegamos a facelo”, apunta Cabanas.

Non eran moi partidarios de facer publicidade, pero a través dun compoñente de Espello, chegamos a facer un documental sobre GOA Xosé Xoan Cabanas Cao

Hicieron trabajos para la Diputación (llegaron a cubrir un viaje del Gobierno provincial con ganaderos gallegos a Holanda), para el Ayuntamiento, cubrieron campañas electorales de UCD o del PSOE e incluso la manifestación por la capitalidad, “que foi unha verdadeira bestiada, volvín ver as imaxes hai pouco e quedei alucinado tamén co nivel de produción”, indica Cabanas.

Esa vertiente cultural que protagonizará la sesión del sábado también tiene detalles llamativos. No sólo filmaron uno de los primeros conciertos de Alaska en Galicia, “nun festival rock”, sino que también tienen imágenes de personalidades del cine que participaron en el Festival Internacional de Cine de Comedia, como Steve Martin o Carl Reiner, pero también Joan Bennet, Antonio Ferrandis, Dana Andrews o Ben Gazzara. “Nomes que tiñan unha certa repercusión internacional, que visitaban o aeroporto e aí temos recollidas as imaxes e no propio festival”.

Carl Reiner y Steve Martin, en la ciudad en 1982 Filmoteca de Galicia

Los 300 hijos de Cabanas Cao

Pero de entre todos los trabajos, hay uno que marcó a muchas generaciones de coruñeses. “Eu cedín un dos videos que fixemos de partos á Domus, penso que é o parto máis visto, polo menos na Coruña”, señala Cabanas Cao entre risas.

El productor no se ve capaz de escoger una grabación como favorita o más llamativa. “É que eu aí teño 300 fillos”, reconoce con una sonrisa. Y cuando los recuerda, además del parto de la Domus o la manifestación de la capitalidad, cita videos como el primer anuncio de ‘Fálalle galego’ de la Xunta, obras de teatro de Luís Seoane o una entrevista inédita a Joan Manuel Serrat durante su paso por las fiestas de A Coruña.

Alaska, en uno de sus primeros conciertos en A Coruña Filmoteca de Galicia

“Todo esto é solo unha pequena mostra de todo o material que hai”, apunta Cabanas Cao sobre las proyecciones de la Filmoteca de Galicia, que recogen un pedacito de esa Coruña de los 80 en la que los anuncios de las empresas se emitían “nun bingo onde poñer os anuncios”.