Comienza la reforma del antiguo inmueble de la Farmacia Villar de A Coruña

Las obras de reforma del inmueble de la antigua Farmacia Villar German Barreiros

Que la calle Real de A Coruña vive un profundo proceso de renovación lo evidencia el incesante ritmo de aperturas y renovaciones de negocios, además de la presencia de maquinaria de obra en buena parte de los bajos más apetecibles de la ciudad para muchos inversores. Sin embargo, muchos de los que pasan por las obras sin reparar en exceso en los pormenores, se detuvieron un instante en la jornada del sábado para comprobar cómo uno de los locales de siempre acaba de entrar en esa misma dinámica. Se trata del antiguo inmueble de la Farmacia Villar, uno de los más reconocibles de la vía.

La reforma al completo German Barreiros

Habría que hablar en plural, ya que en realidad tanto el número 82 como el 84 forman parte de un mismo todo El primero consta en el catastro como un local comercial de 468 metros cuadrados, mientras que el segundo se refiere a una vivienda de 118. La actuación que se lleva a cabo estos días afecta a ambos y tiene que ver con la futura explotación del espacio, para la que es necesaria adecuación a los tiempos. Se trata de vaciar todo lo que es susceptible de ser modernizado y sustituido, además de mantener lo que por imperativo legal no se puede tocar ni modificar. Bajo ese condicionante se enmarca la fachada de la antigua farmacia.

El Ayuntamiento ha recibido hasta la fecha al menos dos proyectos para iniciar un nuevo ciclo en ese punto histórico de la calle Real, que desde hace 200 años es testigo del ir y venir de generaciones de coruñeses. Anteriormente, un conocido grupo hostelero de la ciudad se interesó y llegó a encargar un estudio de viabilidad para montar un local de lujo, aunque finalmente desistió, al comprobar cómo la estructura del local y las exigencias de las actuales licencias entraban en conflicto.

La actual propiedad, que se hizo con el traspaso hace dos años, está estudiando con su equipo de arquitectos qué alternativas y posibilidades ofrece el inmueble, sin que eso entre en conflicto con esa reforma, limpieza y renovación integral que está llevando a cabo. Según ha podido saber El Ideal Gallego, la estructura será idéntica y, en gran medida, será una sustitución de “piezas antiguas por nuevas”. La idea es que el futuro camino de la antigua Farmacia Villar quede plasmado en un proyecto sobre papel entre finales de 2025 y comienzos de 2026.