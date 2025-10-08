A Coruña se prepara para una nueva dosis de verano mientras recuerda uno de sus peores temporales

La borrasca 'Kirk' azotó con sus peores efectos a la ciudad hace un año Javier Alborés

Si algo caracteriza el mes de octubre en A Coruña es, sin duda, su más que habitual inestabilidad atmosférica. Y es que, por ahora, los coruñeses se están librando de los peores efectos de la época otoñal en el noroeste peninsular. Y todo parece que así va a seguir siendo, por lo menos, en la urbe herculina.

Tras una jornada en la que, desde primera hora de la mañana, A Coruña amaneció con los cielos cubiertos -y leves precipitaciones en algún punto de la ciudad-, la urbe se prepara para vivir una nueva dosis de verano mientras recuerda el paso de uno de sus peores temporales, 'Kirk', que azotó a la ciudad con fuertes rachas de viento y grandes acumulaciones de litros por metro cuadrado, lo que provocó el cierre de parques, jardines, playas, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre.

Más de 1.300 incidencias

La borrasca, que MeteoGalicia calificó como "difícil de ver de forma tan masiva", dejó en Galicia más de 1.300 incidencias -329 en la provincia de A Coruña-, donde la combinación de viento y lluvia causó el desbordamiento de ríos, el corte de carreteras y el desvío de varios vuelos. También el derrumbe de varias estructuras, como un polideportivo de un instituto de Porto do Son que a diario era utilizado por 400 personas.

¿Llegará a A Coruña el huracán 'Gabrielle'? Más información

En A Coruña, aunque no fue la ciudad más afectada de la comunidad gallega, el paso del temporal también causó numerosos problemas. Sobre todo, en el tráfico. De esta forma, un constante de la jornada fueron los retrasos con el tráfico rodado, especialmente en Alfonso Molina, donde hubo grandes retenciones tanto a la entrada como a la salida de la ciudad. Y es que, tan solo en la jornada del 9 de octubre de 2024 la estación del Dique de MeteoGalicia registró un acumulado total de 22,3 litros por metro cuadrado y rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora.

Tampoco el área metropolitana se libró de las consecuencias de ‘Kirk’. La carretera de Oleiros también sufrió grandes atascos a primera hora de la mañana. Y, del mismo modo que en San Pedro de Mezonzo, el viento produjo la caída de un árbol sobre un coche, lo que provocó graves daños tanto al vehículo como al tejado de una vivienda unifamiliar, pero no hubo daños personales.

La previsión

Este año, sin embargo, la película será diferente. Así, este octubre no está siendo especialmente lluvioso. Y no lo será, por lo menos a corto plazo. La jornada de este jueves será, de nuevo, seca, aunque con cielos nublados, sobre todo en las primeras horas del día. A partir del viernes, los cielos se despejarán coincidiendo con una subida en las temperaturas máximas, donde se esperan desde 21 hasta 24 grados.

Esta es la borrasca que llegará a A Coruña el fin de semana Más información

No obstante, las mínimas bajarán a los 11 o 12 grados, en comparación con los 14 o 15 de los primeros días de esta semana, lo que provocará noches más frías. El sol, sin embargo, se quedará en la urbe hasta la próxima semana cuando, a partir del martes, MeteoGalicia no descarta que aparezcan de nuevo las precipitaciones y dar la bienvenida a la primera borrasca otoñal del año.