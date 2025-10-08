A Coruña se bañará en espuma de Estrella Galicia en una fiesta muy bávara

Oktoberfest en A Coruña en una edición en la zona del puerto Patricia G. Fraga

La relación entre A Coruña y Munich quedó marcada para los anales de la historia por el hat trick de Roy Makaay el 18 de septiembre de 2002. Entonces, el Dépor se convirtió en el primer, y único, equipo español en vencer en el Olímpico. Prácticamente 23 años después, la globalización ha provocado que la distancia entre las dos ciudades sea mucho menor en algunos sentidos. Por ejemplo, que el puerto se convierta en una pequeña aldea bávara es una costumbre más o menos asentada que se repetirá, de forma revolucionaria, en la madrugada del viernes al sábado.

Y es que el matrimonio entre dos de las empresas más importantes del ocio, el grupo Pelícano y Estrella Galicia, hará de la discoteca más grande de Galicia un Theresienwiese (prado de Teresa), la explanada donde tiene lugar la fiesta de la cerveza más grande del mundo. Bajo el nombre 'Oktoberfest by Estrella Galicia', ambas compañías han organizado una celebración muy especial de cara a la noche del viernes.

Existen dos tipos de planes. La opción A, permite la consumición de dos cervezas por un precio de 7 euros, mientras que la B permite, por 12 euros, dos consumiciones de mayor graduación, siempre y cuando el acceso se realice antes de las 01.30 horas. Además, por un euro también es posible comprar el pase de puerta sin más privilegios, también con la condición de entrar no más tarde de esa hora.

La Oktobertfest se realizó durante varios años en Palexco, bajo el nombre de Oktoberfest Olé. Además, Estrella Galicia ya ha realizado dos eventos en el museo Mega durante 2025: el 26 de septiembre y el 3 de octubre. En caso de cumplir con la asistencia habitual de Pelícano, será una de las fiestas bávaras más multitudinarias de A Coruña, con miles de coruñeses intentando repetir aquel hat trick de Makaay, pero en consumiciones de 'zumo de cebada'.