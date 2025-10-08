A Coruña-Lugo, 150 años del estreno de un servicio ferroviario en declive

Parada en la estación de Cesuras del trayecto A Coruña-Lugo en 1906 Archivo El Ideal Gallego

Mañana se cumplirán 150 años de la inauguración oficial del primer viaje con pasajeros en ferrocarril de la historia de A Coruña. El destino era Lugo, primer tramo entre capitales de provincia como parte del servicio ferroviario A Coruña-Palencia –única conexión ferroviaria de Galicia con Madrid hasta 1958–, aunque el trayecto hasta la ciudad palentina no se realizaría hasta ocho años más tarde, en 1883. No obstante, aunque este primer tramo se inaugurase de forma oficial un 10 de octubre de 1875, desde la urbe herculina ya salieron meses antes varias locomotoras a vapor con destino la ciudad lucense.

Concretamente ocurrió en mayo de ese mismo año, cuando varias máquinas de vapor completaron el viaje hasta Lugo en un trayecto en pruebas y todavía sin terminar. Tampoco salió el primer convoy con pasajeros el día 10, sino cinco días antes, en San Froilán, como viaje especial para celebrar la festividad. La inauguración por parte de autoridades y personalidades de la época, eso sí, sería un 10 de octubre, una fecha que marcaría un antes y un después en la movilidad coruñesa y gallega. Aunque no a nivel estatal. De hecho, en 1875 ya se había estrenado el ferrocarril en casi una treintena de capitales de provincia de toda todo el territorio nacional.

Con todo, A Coruña no tuvo su primera estación hasta ocho años después, en 1883, -coincidiendo con el trazado completo hasta Palencia– cuando se inauguró la primera terminal en la ciudad: la del Norte, operativa hasta 1964, cuando el edificio principal resultó destruido a consecuencia de un incendio. Aunque desde 1943 coexistió con la estación de San Cristóbal, que actualmente se prepara para un gran cambio de ‘look’ con su proceso de intermodalidad.

La apertura del tramo hacia Lugo significaría el estreno de un servicio ferroviario que, siglo y medio después, parece no haber evolucionado mucho. Por lo menos no lo suficiente. Y es que, aunque esta línea férrea supondría la única forma de viajar a la capital española en aquel entonces, dejó de serlo en 1958, con la apertura del tramo entre A Coruña y Zamora, lo que condicionaría hasta nuestros días las conexiones lucenses con otras grandes urbes gallegas y, sobre todo, españolas.

De cuatro a dos

En aquel 10 de octubre de 1875 los pasajeros celebraron la llegada del primer viaje sobre vías. El tiempo estimado del viaje era de unas cuatro horas. Siglo y medios después, el trayecto en tren de A Coruña a Lugo tarda casi dos. O lo que es lo mismo, casi cuatro veces lo que se tarda en viajar a Santiago de Compostela, a pesar de que tanto la capital gallega como la lucense se encuentran casi a los mismo kilómetros de distancia desde la urbe herculina.

De hecho, junto a Ferrol, son las dos ciudades gallegas a las que se tarda más en viajar en tren que en coche desde A Coruña. A ambos destinos se tarda casi el doble. De esta forma, actualmente solo hay cinco frecuencias al día con destino la capital lucense. De ellas, solo dos son directas: 07.05 y a las 19:35 horas. Para realizar los otros tres viajes hay que hacer transbordo en Ourense, donde el viaje más corto pasa de las dos horas y cincuenta minutos y, el más largo, de las cuatro horas y media. Para viajar desde Lugo hacia Madrid, la ruta no baja de las cuatro horas. De hecho, tarda menos un tren Ourense-Madrid que Lugo-A Coruña.