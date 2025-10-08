A Coruña lidera el crecimiento turístico gallego con un aumento del 14,6% en ingresos y menos viviendas de alquiler vacacional

Galicia cerró el verano con un crecimiento del 6,4% en los ingresos del sector turístico entre junio y agosto, según el último informe de Exceltur difundido este martes. En el mismo periodo, las pernoctaciones aumentaron un 1,1%, confirmando una temporada positiva en la comunidad, aunque con signos de desaceleración en algunos territorios.

El mejor comportamiento urbano se registró en A Coruña, que encabezó el ranking de ciudades gallegas con un incremento del 14,6% en los ingresos, seguida de Vigo (+2,5%) y Santiago de Compostela (+1%). En el conjunto de la comunidad, las zonas de las Rías Altas (+11,2%), Rías Baixas (+5,6%) y Costa da Morte (+5%) también firmaron un verano sólido, mientras que A Mariña Lucense fue la excepción, con un descenso del 5,5%.

Menos plazas en viviendas turísticas

El informe de Exceltur también apunta a un cambio estructural en el modelo de alojamiento. En A Coruña, el volumen de plazas ofertadas en viviendas de uso turístico se redujo un 28%, con 1.198 menos que el verano anterior. En Santiago, la caída fue del 17,9% (570 plazas menos). Esta tendencia refleja los efectos de la eliminación de parte de la oferta ilegal en plataformas digitales y, especialmente, la aplicación desde principios de este año 2025 de la ordenanza municipal que regula las VUT.

La normativa establece que las VUT solo pueden ubicarse en bajos, primeras plantas o edificios destinados de forma exclusiva a esta actividad, y nunca en plantas superiores a una vivienda residencial. Además, fija un límite de 0,5 pisos turísticos por cada 100 habitantes (una vivienda por cada 200 residentes) para evitar la saturación de barrios. Desde la entrada en vigor, los propietarios que no contaban con la habilitación administrativa correspondiente han tenido que regularizar su situación o darse de baja en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta.

A nivel nacional, el informe destaca que España ha cerrado un verano de “positivos resultados”, con un aumento del 2,8% del PIB turístico, aunque advierte del “debilitamiento de algunos mercados clave” y de la necesidad de reforzar las infraestructuras de transporte ante el crecimiento de la demanda.

El turismo gallego mira a 2026

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó este martes en Cáceres en la jornada previa a la V Convención Turespaña, donde mantuvo reuniones con consejeros de turismo para planificar la promoción del destino Galicia de cara a 2026.

Merelles destacó el papel del Camino de Santiago como motor del turismo internacional. “Estados Unidos es hoy nuestro principal mercado exterior: 37.320 peregrinos estadounidenses han recorrido alguna de las rutas jacobeas en lo que va de año”, apuntó. Según el director, Galicia alcanzó una cuota del 30% de visitantes extranjeros en 2024, consolidando su estrategia de internacionalización.