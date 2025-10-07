Vuelven las rutas literarias de A Coruña das Letras con Xurxo Souto como guía

Xurxo Souto, diante do depósito de Monte Alto, na pena da Vixía Javier Alborés

El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto este lunes, 6 de octubre, el plazo de inscripción para una nueva edición de A Coruña das Letras, una actividad enmarcada en el programa municipal de fomento del uso del gallego entre la ciudadanía.

El proyecto, organizado por la Concejalía de Cultura y Turismo, propone un recorrido literario y cultural por distintos barrios de la ciudad con la lengua, la historia y la literatura gallega como protagonistas, guiado por el músico y escritor Xurxo Souto, reconocido divulgador de la cultura coruñesa.

Las actividades se celebrarán los sábados 11 y 25 de octubre y el 8 de noviembre, siempre a las 11:30 horas, con 55 plazas disponibles por sesión. Las personas interesadas podrán inscribirse cada semana enviando un correo a inscricionslingua@coruna.gal, indicando su nombre completo y un teléfono de contacto.

Dirigidas a mayores de 16 años, las rutas ofrecerán una oportunidad única para descubrir la ciudad desde una mirada literaria y lingüística, explorando la toponimia, las historias y las voces que habitan cada barrio.

“Visma, el otro mar de A Coruña” – Un paseo por uno de los rincones menos conocidos de la ciudad, donde el mar y la memoria se entrelazan.

“Polo Campo do Carballo e o Camiño Novo” – Una ruta que rescata la tradición oral, la historia y las letras que marcaron esta zona del oeste coruñés.

“As mulleres do muro (peixeiras, redeiras e mariscadoras)” – Un homenaje a las mujeres del mar, protagonistas esenciales de la vida y la identidad coruñesa.

El punto de encuentro de cada itinerario se comunicará por correo electrónico al confirmar la inscripción.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, subrayó que “desde el Gobierno de Inés Rey buscamos desarrollar actividades didácticas y divulgativas que permitan a los coruñeses y coruñesas conocer mejor su ciudad y sus barrios, al tiempo que fomentamos el uso y el orgullo de nuestra lengua”.

A Coruña das Letras se consolida así como una cita imprescindible del otoño cultural coruñés, combinando paseo, patrimonio y palabra en una experiencia que invita a redescubrir la ciudad desde la literatura y la identidad gallega.