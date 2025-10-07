Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Viñetas desde o Atlántico se despide en 2025 con más de 50.000 visitas

Agencias
07/10/2025 21:03
La ciudad se volvió a llenar este verano de personajes de cómic
Patricia G. Fraga

La 28 edición de Viñetas desde o Atlántico ha cerrado en A Coruña con más de 50.000 visitas a sus exposiciones.

El salón internacional del cómic tuvo dos temas centrales: la relación entre la banda diseñada y la música y el homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en el 75 aniversario de su fallecimiento.

Ha contado, desde agosto, con más de 70 autores nacionales e internacionales y 20 exposiciones, además de conciertos y actividades para todos los públicos.

En los jardines de Méndez Núñez estuvo la Rúa BD, con la participación de 35 editoriales y librerías especializadas, que prepararon charlas, firmas y presentaciones, lo que sumó 80.000 personas en su momento.

En la edición de este año se estrenó una figura de Mafalda y, entre las 20 exposiciones, hubo más de 50.000 visitas, informa el Ayuntamiento en un comunicado

