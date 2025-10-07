Una foto de A Coruña, entre las finalistas gallegas de 'Mi rincón favorito'

La Torre de Hércules, en la final de un concurso de fotografía Miriam Blanco Carazo

A Coruña está en el mapa (fotográfico). El concurso de Instagram 'Mi Rincón Favorito' ha elegido de Galicia nueve imágenes, entre ellas una de Miriam Blanco Carazo de la Torre de Hércules.

En la imagen de Blanco se combinan costa, ría y ciudad: 'la Torre de Hércules de A Coruña emergiendo sobre un mar de niebla', así describen la composición desde la organización.

La densa bruma y los colores rosados se entremezclan con las luces del paseo, pero con una claro protagonista: el faro romano, que pese a no iluminar en ese preciso instante está encuadrado en uno de los puntos focales que le dan la relevancia que merece.

Se trata de un certamen nacional de fotografía cuyo objetivo es dar a conocer rincones especiales de España a través de las imágenes que los participantes comparten desde sus propios perfiles.

Se desarrolla en torno al 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, y actúa como elemento dinamizador turístico y cultural utilizando la creatividad y la viralidad de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

Nació en 2021 y, en sus cuatro primeros años, ha reunido a más de 70 localidades y 10.000 participantes. En la presente edición, los premios suman más de 7.000 euros entre la categoría nacional y los certámenes locales.