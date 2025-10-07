Nominado por el jurado, salvado por los profes: así vivió el coruñés Tinho la Gala 3 de Operación Triunfo

El coruñés Tinho en la Gala 3 Operación Triunfo

'El único'. Esa fue la canción que interpretó el coruñés Tinho junto a Crespo en la tercera gala de Operación Triunfo. Actuaron tras los nominados con "una canción peculiar", según Chenoa.

"Estáis hechos un cuadro, pero sois mi cuadro", dijo Noemí durante la semana, en los pases de micro y no iba desencaminada. El tema lo defendieron con "mucho flow", como apuntó la presentadora, quien les preguntó tras la actuación que dónde estaba la clave del reto de la semana. Tinho, sin dudarlo, aseguró que era "sacar nuestro personaje interno".

Tinho y Crespo durante la Gala 3 de OT Operación Triunfo

La canción de Ca7riel y Paco Amoroso no era fácil, el propio jurado lo reconoció durante el veredicto y aunque su compañero Crespo pasó, a Tinho lo propusieron para que "abandonase la academia".

Abraham Mateo fue quien lo valoró y aunque empezó diciendo que se notaba que lo había disfrutado, "nos iríamos de fiesta contigo", lo que siguió no fue tan halagüeño. "Sentimos que este género de música se te atravesó, vemos que no es la marca personal de Tinho", aseguró el miembro del jurado, quien apuntó que era una canción para "no cantar tanto", sino para decir algunos versos hablados.

Laura, Carlos, Max y Tinho. Esos fueron los nominados de la noche, pero los profesores lo tuvieron claro. "Solamente podemos salvar a uno y hemos decidido que por actitud, voz y capacidad de trabajo quien debe cruzar la pasarela sea Tinho", anunció la directora de la academia, Noemí Galera.

Tras esto (y por goleada), los compañeros salvaron a Max, por segunda vez en lo que va de programa, y esto convierte a Carlos y Laura en los nominados de la semana.