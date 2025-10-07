Las letras españolas, y coruñesas, se alzan campeonas del mundo de fútbol

La selección española de escritores que ganó la competición Cedida

Fútbol y literatura van de la mano más veces de las que muchos imaginarían. Y con La Cervantina, la selección española de fútbol de escritores, esta conexión es más literal que nunca. Este pasado fin de semana, el combinado patrio futbolístico-literario, con varias conexiones coruñesas, se alzó campeona del torneo mundial disputado al amparo del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.

Hasta 44 escritores españoles, italianos y alemanes se disputaron este peculiar torneo sobre el césped del Estadio Municipal de Magaluf. El primer encuentro entre españoles y transalpinos se decantó del lado ibérico por 3 goles a 1. En la final, contra Alemania, La Cervantina ganó por la mínima.

Las conexiones coruñesas

Son varias los vínculos de la selección con A Coruña. El más claro de ellos es la presencia de un CTV como Nacho Carretero, que además fue uno de los goleadores en el partido contra el combinado italiano.

Hay otras dos conexiones más circunstanciales. Es el caso del periodista y escritor Fermín de la Calle, que aunque jerezano de nacimiento, vivió varios años en la urbe herculina durante su etapa como periodista en el diario As. La otra conexión es la de Carlos Marañón, director de Cinemanía, un habitual de las visitas a tierras coruñesas y gallegas.

El combinado al completo

A esta última y victoriosa cita acudieron los escritores Álex Grijelmo, Juan Navarro, Pablo García Casado, Manuel Aguilera, Fermín de la Calle, Enrique Criado, Emili Albi, Juan López Córcoles, Manuel Marsol, Jorge Salvador Galindo, Nacho Carretero, Carlos Marañón, Alfonso López, Gabi Martínez, Chema Rodríguez, Antonio Pacheco y Joan Sans.

Todos ellos estuvieron entrenados por Pedro Zuazua, en un equipo presidido por el editor Miguel Aguilar.