La Xunta prevé que las obras de la plataforma de baño de O Parrote estén listas “este mes”

Plataforma de baño de O Parrote

La Xunta ha anunciado que la obra de la plataforma de baño de O Parrote, cuya construcción comenzó en la pasada primavera, está previsto que esté acaba a lo largo de “este mes” de octubre y que “estase a piques de rematar” esta actuación.

Así lo declaró la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita a las obras que se desarrollan en el Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac).

Esta actuación la financia y la ejecuta la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y ha contado con la colaboración de la Autoridad Portuaria de A Coruña.