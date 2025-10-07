Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Xunta prevé que las obras de la plataforma de baño de O Parrote estén listas “este mes”

“Estase a piques de rematar”, dice la conselleira María Martínez Allegue

Iván Aguiar
Iván Aguiar
07/10/2025 14:28
Plataforma de baño de O Parrote 3
Plataforma de baño de O Parrote

La Xunta ha anunciado que la obra de la plataforma de baño de O Parrote, cuya construcción comenzó en la pasada primavera, está previsto que esté acaba a lo largo de “este mes” de octubre y que “estase a piques de rematar” esta actuación. 

Así lo declaró la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita a las obras que se desarrollan en el Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac).

Esta actuación la financia y la ejecuta la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y ha contado con la colaboración de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

