Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La UDC y ALAS A Coruña colaborarán para promover la diversidad y los derechos LGTBI+

Redacción
07/10/2025 11:32
Convenio UDC y Asociación ALAS A Coruña
Convenio UDC y Asociación ALAS A Coruña
Cedida

a Universidade da Coruña (UDC) y la asociación ALAS A Coruña han firmado un protocolo general de colaboración con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en los ámbitos de la docencia, la investigación y la cultura que promuevan la diversidad, la igualdad y los derechos de las personas LGTBI+.

El acuerdo fue rubricado por el rector de la UDC, Ricardo Cao, y por la presidenta de ALAS A Coruña, Ana Cristina García Fernández, en un acto que refuerza el compromiso de ambas instituciones con la construcción de una sociedad más justa, libre de LGTBIfobia y respetuosa con los derechos humanos

A través de este convenio, la Universidade da Coruña y ALAS A Coruña se comprometen a cooperar en programas, proyectos e iniciativas conjuntas que contribuyan a fomentar la igualdad de género, la diversidad y la inclusión en el entorno académico y social.

Entre las principales líneas de colaboración se incluyen:

  •  El intercambio de profesorado y personal investigador.

  • La participación conjunta en proyectos de I+D+i.

  • El desarrollo de acciones formativas y culturales centradas en la diversidad y los derechos LGTBI+.

  • El intercambio de materiales y publicaciones de interés común.

La realización de pruebas rápidas de diagnóstico de VIH y Hepatitis C en los campus universitarios, en colaboración con la Unidad de Atención a la Diversidad de la UDC. 

El convenio establece la creación de una comisión paritaria de seguimiento, integrada por representantes de ambas entidades, que elaborará un balance anual de las acciones realizadas y propondrá nuevas líneas de cooperación.

Con una vigencia inicial de dos años, prorrogable hasta cuatro, este acuerdo constituye una declaración de intenciones orientada a fortalecer los lazos entre el ámbito académico y el tejido social en materia de igualdad, diversidad y derechos humanos. 

Desde la Universidade da Coruña, el rector Ricardo Cao destacó que este acuerdo “refuerza el papel de la universidad como espacio de libertad, respeto y pensamiento crítico, en el que todas las personas puedan desarrollarse sin discriminación”.

Por su parte, la presidenta de ALAS A Coruña, Ana Cristina García Fernández, subrayó que “la colaboración con la UDC permitirá ampliar la sensibilización y la educación en valores de igualdad, acercando los derechos LGTBI+ al ámbito universitario y a toda la ciudadanía coruñesa”.

Te puede interesar

Xurxo Souto @Javier Albores

Vuelven las rutas literarias de A Coruña das Letras con Xurxo Souto como guía
Belen Cebey
El coruñés Tinho en la Gala 3

Nominado por el jurado, salvado por los profes: así vivió el coruñés Tinho la Gala 3 de Operación Triunfo
Andrea Gestal
La selección española de escritores que ganó la competición

Las letras españolas, y coruñesas, se alzan campeonas del mundo de fútbol
Óscar Ulla
CUAC FM

CUAC FM celebra su 30ª temporada y alcanza los 500 programas emitidos
Redacción