La UDC y ALAS A Coruña colaborarán para promover la diversidad y los derechos LGTBI+

Convenio UDC y Asociación ALAS A Coruña Cedida

a Universidade da Coruña (UDC) y la asociación ALAS A Coruña han firmado un protocolo general de colaboración con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en los ámbitos de la docencia, la investigación y la cultura que promuevan la diversidad, la igualdad y los derechos de las personas LGTBI+.

El acuerdo fue rubricado por el rector de la UDC, Ricardo Cao, y por la presidenta de ALAS A Coruña, Ana Cristina García Fernández, en un acto que refuerza el compromiso de ambas instituciones con la construcción de una sociedad más justa, libre de LGTBIfobia y respetuosa con los derechos humanos.

A través de este convenio, la Universidade da Coruña y ALAS A Coruña se comprometen a cooperar en programas, proyectos e iniciativas conjuntas que contribuyan a fomentar la igualdad de género, la diversidad y la inclusión en el entorno académico y social.

Entre las principales líneas de colaboración se incluyen:

El intercambio de profesorado y personal investigador.

La participación conjunta en proyectos de I+D+i.

El desarrollo de acciones formativas y culturales centradas en la diversidad y los derechos LGTBI+.

El intercambio de materiales y publicaciones de interés común.

La realización de pruebas rápidas de diagnóstico de VIH y Hepatitis C en los campus universitarios, en colaboración con la Unidad de Atención a la Diversidad de la UDC.

El convenio establece la creación de una comisión paritaria de seguimiento, integrada por representantes de ambas entidades, que elaborará un balance anual de las acciones realizadas y propondrá nuevas líneas de cooperación.

Con una vigencia inicial de dos años, prorrogable hasta cuatro, este acuerdo constituye una declaración de intenciones orientada a fortalecer los lazos entre el ámbito académico y el tejido social en materia de igualdad, diversidad y derechos humanos.

Desde la Universidade da Coruña, el rector Ricardo Cao destacó que este acuerdo “refuerza el papel de la universidad como espacio de libertad, respeto y pensamiento crítico, en el que todas las personas puedan desarrollarse sin discriminación”.

Por su parte, la presidenta de ALAS A Coruña, Ana Cristina García Fernández, subrayó que “la colaboración con la UDC permitirá ampliar la sensibilización y la educación en valores de igualdad, acercando los derechos LGTBI+ al ámbito universitario y a toda la ciudadanía coruñesa”.