La sexta Feira de Emprego de Erlac estará marcada por la globalización y el empleo joven

La Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (Erlac) presenta este jueves 9 de octubre su sexta Feira de Emprego, que coorganiza con la Xunta y con el patrocinio del Concello de A Coruña y tendrá como escenario la Ciudad de las TIC. Erlac congrega para la ocasión a más de 30 firmas de muy diversos sectores (industrial, logístico, servicios, tecnología y digitalización, entre otros), que cuentan con un centenar de ofertas laborales abiertas, a las que podrán optar las personas que participen en el encuentro. El plazo para la inscripción, totalmente gratuita, continúa abierto hoy vía web.

Entre las empresas con stand en la VI Feira de Emprego de Erlac se encuentran Abanca, Altia, Acebron Group, Aluman, Balidea, Carrefour, Clece, Disashop, El Corte Inglés, elPulpo, Genesal Energy, Grupo Clave, Flexiplan, Ilunión, Imatia, Jardanay, Luckia, Synergie o Vegalsa. También colocarán su stand informativo la Unidade de Emprego de la UDC y el programa Xuventude Mentoring, la Asociación de Empresarias de A Coruña y las entidades de los polígonos de Bergondo, A Grela y Carballo.

La VI Feira de Emprego Erlac será un gran espacio de contacto entre empresas, ámbito educativo y mercado laboral. De hecho, uno de los grandes objetivos del centro es reforzar el empleo juvenil y han formalizado ya su inscripción más de trescientos estudiantes de centros públicos y privados del área de A Coruña, tanto de Grado como de Formación Profesional y Bachillerato. En esta ocasión, además, se pondrá el foco en un tema de plena actualidad: la globalización en el mercado de trabajo y los movimientos migratorios de trabajadoras y trabajadores. Sobre este asunto versará la mesa central, que lleva por título ‘Estranxeiría e emprego: o futuro do traballo nun mundo sen fronteiras’.

Agenda e inauguración

La agenda incluye talleres y actividades para reforzar la empleabilidad y las habilidades personales para lograr un empleo: desde la elaboración del curriculum hasta el despliegue de un perfil adecuado de marca personal en el mundo digital. Así, las personas asistentes podrán participar en una charla interactiva con la fundadora de Up Career Design, Eugenia Gargallo, con el título ‘Botar CV e cruzar os dedos non é estratexia. Deseña a túa busca con cabeza’.

El acto de apertura, a las 09.30, contará con una actuación del músico Xosé Manuel Budiño. A continuación intervendrán autoridades de todas las administraciones: el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado; la concelleira de Emprego, Diana Sobral; la diputada de Emprego, Rosa Ana García; la vicerrectora de Estudantes de la UDC, María José Lombardía, y el director de Erlac, Jesús Vázquez Forno.