La película de terror salida de un narcopiso de A Coruña: "Parecen zombis que se caen por la calle"

Dicen los códigos no escritos de las películas de terror que el mal siempre resurge, y que a la primera el 'villano' no ha caído definitivamente. Siempre dentro de una comparación metafórica, aunque cada vez menos, esa parece ser la realidad a la que se enfrentan los vecinos de Monte Alto: la vuelta de los narcopisos y los daños colaterales.

No se había vuelto a tocar ese tema desde que, en febrero de 2024, una multitud vecinal actuó por cuenta propia contra una situación semejante en la calle Washington. Los robos, la sensación de inseguridad y el tráfico sin tapujos a plena luz del día colmaron la paciencia de unos residentes cansados de lo que consideraban la lentitud de los plazos de la justicia.

Narcobajo

La situación es ahora muy semejante en el número 28 de la ronda de Monte Alto, aunque como en toda 'secuela' se han recrudecidos algunos elementos y el miedo es si cabe mayor entre quienes lo sufren en sus carnes, o a la puerta de su casa día tras día. Es como si la heroína hubiese perdido la batalla en favor de sustancias más letales. “No sabemos qué les venden, pero se quedan tirados por los alrededores; parecen zombis que se caen por la calle”, relata uno de los testigos. “Campan a sus anchas, pero se quedan luego medio muertos, podemos decir que 'yonkilandia' ha vuelto”, añade.

Entre las particularidades de este nuevo narcopiso está el hecho de que, en realidad, podría denominarse ‘narcobajo’, ya que en realidad se encuentra a pie de calle, con lo que eso implica: sensación de impunidad, y un tránsito constante que los testigos califican como de “supermercado” de la droga. “Enfrente hay un súper y entran más aquí que allí”, lamenta otro de los que lo sufren cada día y que aboga por recuperar el espíritu de la calle Washington. Mientras, las autoridades piden cabeza.