La cocaína rosa aparece ya en las incautaciones de la Policía Nacional en A Coruña

El consumo de drogas es un problema con el que los coruñeses conviven como en cualquier otra ciudad. Sobre todo, la cocaína, que ha sido durante décadas el estupefaciente más popular. No tan estigmatizada como la heroína, que dejó una huella tan traumática en los ochenta, se asocia con la fiesta y el ocio nocturno. Ahora puede verse en A Coruña otra clase de cocaína. La rosa o tusi, que aparece ya en el inventario de los camellos. De momento, tímidamente, desde hace dos años, cuando las autoridades comenzaron a encontrarla en las intervenciones.

A Coruña ha estado libre normalmente de las nuevas drogas que se vuelven de actualidad por los efectos perjudiciales para la salud: el fentanilo, la llamada droga caníbal... Los consumidores herculinos se han mantenido fieles a la cocaína, en primer lugar, al cannabis en segundo y ya en un lejano tercer lugar a la heroína. A esto hay que añadir el MDMA o metanfetamina.

Sin embargo, en mayo de 2023, la Guardia Civil interceptaba un cargamento de varios kilos de cocaína, hachís, marihuana y 36 gramos de cocaína rosa. Entre los detenidos había dos vecinos de Oleiros. Un mes antes, la Policía Nacional irrumpía en la casa de un traficante búlgaro en A Coruña, y se hacía con una importante cantidad de droga. Pero también con un poco de cocaína rosa, algo menos de un gramo.

Autoconsumo

Aunque este último camello podía haber tenido la cocaína rosa para autoconsumo, fuentes policiales consultadas sospechan que puede encontrarse ya esta sustancia en la calle que contiene principalmente ketamina y MDMA y, curiosamente, muy poca cocaína. El consumo se produce mayoritariamente por vía intranasal y suele combinarse con otras sustancias como alcohol o MDMA, lo que incrementa los riesgos. Es peligroso mezclarla con otras drogas y alcohol, aunque es una práctica habitual.

Desde la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (Aclad) señalan que aunque han detectado su uso entre las personas que tratan, “hay muy poca en A Coruña, y cuando aparece lo hace en compañía de otras sustancias, pero nunca como principal”. Por ejemplo, alguien que consume MDMA, también puede tomar algo de tusi. “Pero aparece de forma muy esporádica”, señala una de las expertas de esta asociación.