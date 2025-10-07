Héctor Ferreras, estudiante coruñés en Canadá “Los profesores buscan ser nuestros amigos”

Héctor Ferreras, estudiante coruñés en Canadá Cedida

En el sector educativo se ha empezado a popularizar una versión del famoso refrán español “dime con quién andas y te diré quién eres” adaptado a cómo puede afectar el colegio o instituto a la hora de saber cual es el porvenir del futuro de cada uno: “Dime dónde estudias y te diré quién serás”. Y es que los diferentes sistemas educativos que dependen de cada país pueden variar considerablemente y, de esta forma, afectar en la forma de adquirir conocimiento de los alumnos. Un ejemplo de ello es Héctor Ferreras (A Coruña, 2009), uno de los estudiantes beneficiarios de las Becas Norteamérica del Ayuntamiento de A Coruña para este curso 2025-26. Después de superar su primer mes en Fort Macleod (Canadá), el coruñés cuenta las peculiaridades de un sistema educativo diferente al otro lado del charco.

Australia: cómo estudiar y trabajar allí (y dar un salto a Australia con garantías) Más información

“Lo que más se nota es la relación de los profesores con los alumnos. En España los profesores se limitan a dar clase porque es su trabajo. Aquí todos los docentes tienen una relación distinta con los estudiantes. Buscan ser nuestros amigos para que nos resulte más fácil aprender”, explica Ferreras. De esta forma, también le llamó la atención la forma de impartir las materias: “La forma de dar clase es algo distinta. Aquí prevalece la práctica antes que la teoría, aprendes en base a la experiencia. Buscan más el ayudar al alumno que el solo dar clase.

Cambio de vida

Sin embargo, el instituto es solo uno de los múltiples cambios que el coruñés ha tenido que afrontar en su nueva estadía en el país canadiense. Por ejemplo, su nueva casa, con un océano de por medio con su hogar habitual hasta este curso.

“Yo tengo mucha suerte con la familia que me ha tocado. Son muy buena gente y se preocuparon por mí desde el primer día. Obviamente tienen una forma de vida distinta, pero por ahora no podía estar mejor”, comenta un estudiante que, con apenas 15 años, afrontó con gran madurez desplazarse durante diez meses a más de 7.000 kilómetros de su casa.

“No quería perderme la oportunidad de probar algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado” Héctor Ferreras, estudiante coruñés en Canadá

En su caso, disfrutar de un año en el extranjero como becado no ha sido tarea sencilla: “A mí esta oportunidad se me presentó porque mi madre me habló de las becas de Amancio Ortega. Me presenté a estas becas pero no me las dieron. Luego, vi que podía optar a las del Ayuntamiento y, aunque estuve en lista de espera durante bastante tiempo, al final conseguí entrar”, incide Ferreras, quien siempre vio con buenos ojos estudiar fuera de su casa, aunque sea, mediante una estadía de este estilo.

“Avisé a mis amigos para animarles a optar a las becas, pero no quisieron. Yo siempre tuve la visión de querer vivir nuevos retos, de probar algo distinto. No quería perderme la oportunidad de probar algo tan diferente a lo que yo estoy acostumbrado”, concluye el estudiante coruñés, que volverá el próximo mes de junio a la urbe herculina para reencontrarse con sus compañeros y hacer Selectividad.