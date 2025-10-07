Polémico cartel sobre el topónimo instalado en Monelos en 2023 Pedro Puig

La batalla por el topónimo de la ciudad era encarnizada hace 25 años y vivió entonces un episodio muy importante con la sentencia del Tribunal Supremo reafirmando como único nombre oficial de la urbe el de A Coruña. Ese rechazo judicial al recurso de casación que había presentado el Ayuntamiento fue uno de los asuntos principales de la edición de El Ideal Gallego del 7 de octubre de 2000. Hace 50 años se hablaba del concierto ofrecido por la agrupación ferrolana de pulso y púa Buenos Amigos en la residencia de mayores Padre Rubinos. Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, el periódico informaba sobre las obras para ampliar el recorrido del trolebús. Hace cien años, un niño fallecía tras quemarse en su vivienda de Atocha Alta.

Hace 25 años | El Tribunal Supremo sentencia que el único topónimo legal es A Coruña

La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento en contra de la sentencia de 1994 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que obligaba a la corporación a utilizar el topónimo A Coruña y a emplear el idioma gallego en todos los órdenes oficiales. La sentencia del Supremo es firme y conduce la vía jurídica hacia el Tribunal Constitucional, en un largo conflicto entablado entre la Mesa pola Normalización Lingüística (MNL) y el equipo de gobierno de Francisco Vázquez. El alcalde ha reaccionado y anuncia que la sentencia del Supremo no alterará la política municipal.

Por otra parte, la Milicia Honrada, un cuerpo de defensa que nació durante la Guerra de la Independencia, volverá a pasear por A Coruña durante las fiestas del Rosario. El alcalde, Francisco Vázquez, presentó ayer, 6 de octubre de 2000, los uniformes que lucirán los policías municipales en fechas señaladas, cuyo diseño se ajusta al del siglo XIX. Vázquez aseguró que los históricos atuendos recuperados dotan a la ciudad de una capacidad representativa importante.

Hace 50 años | Actuación de la agrupación Buenos Amigos en la residencia Padre Rubinos

El sábado último, 4 de octubre de 1975, en la residencia del Patronato de la Caridad, en San Roque de Afuera, la agrupación Buenos Amigos, de guitarras y bandurrias, de Ferrol, obsequió a los ancianos allí residentes con un selecto repertorio de cantos populares. Presidió el simpático acto el presidente del Patronato, don Secundino Álvarez Tomé y señora, el padre Rubinos y la madre superiora del Refugio.

Además, en el estadio de Riazor, con asistencia de bastantes aficionados, se disputó ayer un encuentro amistoso de fútbol entre el Deportivo Ciudad y un equipo del buque-escuela argentino ‘Libertad’. Resultó entretenido y, al final, vencieron los coruñeses por cinco a cuatro. A la conclusión del encuentro, el señor Poncet entregó al capitán del Deportivo Ciudad el trofeo donado por el Ayuntamiento.

Mientras, el rumor lanzado en medios deportivistas sobre un arreglo previo en el Celta-Deportivo que se avecina carece de todo fundamento y base lógica. Los de Vigo, al parecer, no se conforman con el empate. Desde Alvedro y Peinador niegan que existan vuelos chárter entre uno y otro para asistir al derbi.

Hace 75 años | Proyecto de trolebús de San Amaro a San José

Entre los proyectos de implantación de trolebuses en esta capital figuraba, en segundo lugar, el de la línea de San José que, enlazando en la plaza de Pontevedra con la de San Amaro, se dirigía por la avenida de Finisterre, Santa Margarita, Agra de Bragua, Ventorrillo, Silva, Fontenova, Regueiro, Moura, El Carballo y San José, núcleos estos que tienen su asiento a ambos lados de la carretera de La Coruña a Finisterre.

Inaugurado el servicio de San Amaro-Monelos, la Compañía comenzó en el presente año de 1975 los trabajos en la segunda línea, concediéndose por parte del vecindario toda clase de facilidades para la colocación de rosetas en las fachadas de sus inmuebles. Dado el acelerado ritmo de los trabajos, se colocaron la totalidad de las rosetas, columnas y tirantes de sostén. Solamente falta la colocación de los cables de energía.

Hace 100 años | Fallece un niño tras quemarse en Atocha Alta

En su domicilio, Atocha Alta, 55, primero, donde vivía con sus padres Eduardo Viqueira Zás y Purificación Molinero, falleció a las diez de la noche del lunes último, 5 de octubre de 1925, el niño de dos años Eduardo Viqueira Molinero, a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió el día 3 del actual en la cocina de su casa.

Por otra parte, el gobernador civil, señor Llosas Badía, recibió ayer un telefonema de su compañero el de Lugo, señor Varela de Limia, participándole que el señor subsecretario de Gobernación, general Martínez Anido, llegará en automóvil a La Coruña de doce a doce y media de la mañana de hoy, deteniéndose en el Sanatorio Marítimo de Oza. La recepción en el Palacio Municipal se verificará seguidamente de la visita al Sanatorio y, terminada aquella, se le obsequiará con un banquete en el Atlantic Hotel.