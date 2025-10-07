Reparto de temas de la Gala 4 de OT 2025 Operación Triunfo

'Sin miedo', como el título de la grupal, es como deberán afrontar esta semana los concursantes de Operación Triunfo. La expectación en redes era máxima para el reparto de temas, que pasó de los 100.000 espectadores en Youtube y, que como alguna gente apunta, "la Gala 4, como siempre, sirviendo".

Nominado por el jurado, salvado por los profes: así vivió el coruñés Tinho la Gala 3 de Operación Triunfo Más información

Carlos y Laura Muñoz, como nominados, han elegido un tema que les representa. Él ha tirado más por la música española con 'Que te quería', mientras ella ha tirado por el mercado internacional con la conocida 'I surrender'.

Tinho, el coruñés de la academia, defenderá esta semana junto a Judit un temazo como 'Die with a smile', de Bruno Mars y Lady Gaga.

Las demás actuaciones: