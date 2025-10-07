A Coruña
Tinho y Bruno Mars cruzan sus caminos en la Gala 4 de Operación Triunfo
Los nominados de esta semana cantarán 'Que te quería' y 'I surrender'
'Sin miedo', como el título de la grupal, es como deberán afrontar esta semana los concursantes de Operación Triunfo. La expectación en redes era máxima para el reparto de temas, que pasó de los 100.000 espectadores en Youtube y, que como alguna gente apunta, "la Gala 4, como siempre, sirviendo".
Carlos y Laura Muñoz, como nominados, han elegido un tema que les representa. Él ha tirado más por la música española con 'Que te quería', mientras ella ha tirado por el mercado internacional con la conocida 'I surrender'.
Tinho, el coruñés de la academia, defenderá esta semana junto a Judit un temazo como 'Die with a smile', de Bruno Mars y Lady Gaga.
Las demás actuaciones:
- Lucía Casani y María Cruz: 'Vete'
- Claudia Arenas y Téyou: 'Kiss me more'
- Guille Toledano y Guillo Rist: 'NUEVAYoL'
- Crespo y Olivia: 'Akureyri'
- Cristina y Max: Does Your Mother Know