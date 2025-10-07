El concurso de los muelles de A Coruña vuelve a salir a concurso público con cambios en las bases

Vista de los muelles de A Coruña

El Máster Plan de Coruña Marítima, una actuación que definirá el futuro de la fachada marítima de la ciudad, ha salido de nuevo a concurso público después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales obligase a repetirlo con cambios en las bases.

El acuerdo de licitación fue enviado este pasado lunes al Diario Oficial de la Unión Europea y este martes ya está disponible en la Plataforma de Contratación del Estado. El plazo para la presentación de candidaturas se abre hasta el 5 de noviembre.

Podrán presentarse todos los profesionales y empresas que estén interesadas, que deberán cumplir los requisitos de solvencia que exige el procedimiento, como ocurre en cualquier concurso público, y contar con los equipos necesarios para desarrollar el proyecto.

Modificaciones

Las bases de la licitación mantienen la necesidad de que las candidaturas que opten a redactar el Máster Plan cuenten con equipos multidisciplinares, en los que haya profesionales con experiencia en urbanismo, paisajismo, arquitectura, hidrología, puertos, ferrocarriles y movilidad, entre otros ámbitos, dado que se trata de reordenar un ámbito superior a un millón de metros cuadrados en un entorno complejo y diverso. Además del Máster Plan en sí, el adjudicatario deberá redactar numerosos documentos complementarios.

Según explican el Puerto, Ayuntamiento y diversos organismos estatales, la nueva licitación “da respuesta” a la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a raíz de los recursos que habían presentado varios arquitectos.

Así, se valorarán proyectos previos de urbanismo en ciudades de más de 10.000 habitantes, frente a poblaciones de más de 150.000 habitantes que se pedían en el pliego anterior. Y, en cuanto a proyectos anteriores en edificios dotacionales, se puntuarán las referencias previas en edificios con presupuestos superiores a 5 millones, en lugar de 100 millones de euros.

El plazo estimado para seleccionar al adjudicatario se estima en un máximo de 12 meses, por lo que está previsto que el concurso esté resuelto a principios del otoño de 2026.