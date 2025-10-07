Doce años para completar la mudanza portuaria de Repsol, que ya encara su última fase

Instalaciones de Repsol en el Puerto Interior de A Coruña Quintana

Octubre de 2013. La entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, preside la firma del acuerdo entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y Repsol para el inicio del traslado de la terminal de la compañía energética al Puerto Exterior de Punta Langosteira.

En aquel momento, el Gobierno central explicó que este pacto “tendrá una gran trascendencia para la ciudad” y que supone “un paso importante para configurar la futura fachada marítima”.

Doce años después de aquel acto, esta iniciativa todavía no se ha completado. En 2023, tras retrasos con los permisos administrativos para esta obra y el poliducto, se puso en marcha la primera fase del traslado al Puerto Exterior de Langosteira con el traslado de los tráficos de crudo, coque verde y azufre. Ahora está pendiente la segunda parte, a la espera de la firma de otro acuerdo entre el Puerto coruñés y Repsol. La previsión es que este se firme a lo largo de este mes de octubre.

Acuerdo

El cambio de ubicación de la firma energética debe estar listo en diciembre de 2027, cuando termina la concesión de la compañía en el Puerto Interior.

Repsol informó a finales de septiembre de que ha acordado con la Autoridad Portuaria las condiciones para mover los últimos tráficos que llegan a los muelles urbanos. La compañía prevé invertir hasta 140 millones de euros para llevar a cabo esta operación.

Este nuevo proyecto supondrá modificaciones tanto en el complejo industrial como en las instalaciones portuarias en el Puerto Exterior. Las actuaciones incluyen, además, la ampliación del área de bombeo, nuevas interconexiones en el interior portuario con el trazado del poliducto existente e infraestructuras en el pantalán actual (frente 1).

Los términos del acuerdo suponen una prórroga de 15 años a la concesión actual de 35 años en el Puerto Exterior. La nueva superficie de ocupación total de la compañía en la dársena exterior alcanzará los 127.000 metros cuadrados en total, entre suelo y lámina de agua.

Además, se construirá un frente 2 para atraque de los barcos en el muelle comercial del puerto. La obra marina del frente 2 de atraque la llevará a cabo la Autoridad Portuaria. También se contempla la posibilidad de añadir un tercer frente adosado en el pantalán actual de Repsol.

Desmontaje

Esta firma comenzó en 2024 los trabajos para el desmontaje de sus instalaciones del Puerto Interior, ubicadas en el muelle de San Diego. Esta actuación comenzó con el desmantelamiento de las naves de descarga de carbón y de azufre. Posteriormente, se continuó con los sistemas de carga de azufre y coque a los buques, además de los equipos consistentes en la cargadora de buques, tolvas, cintas transportadoras de ciclo cerrado. La última pata de este proyecto consiste en la demolición de los tanques de crudo.

De este modo, se pondrá fin a una historia que empezó en 1964, cuando la refinería de Bens entró en funcionamiento y comenzaron a llegar los primeros petroleros al puerto coruñés. Una vez se complete el proyecto, irán a Langosteira, en Arteixo.