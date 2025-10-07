De robots controlados por Bluetooth a grúas de 32 metros: así se derriba el Hotel de Pacientes del Hospital de A Coruña

La conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, con las grúas que trabajan en la demolición del Hotel de Pacientes detrás Germán Barreiros

La demolición del antiguo edificio del Hospital de Pacientes del Chuac marca uno de los avances más visibles dentro del proceso de ampliación del complejo. Se trata de una intervención compleja por las dimensiones del inmueble —unos 7.500 metros cuadrados distribuidos en diez plantas, dos de ellas bajo tierra—, unas obras que comenzaron en marzo de este año y que son necesarias para construir los nuevos accesos al hospital. Desde robots dentro del edificio a grúas de elevado tamaño, el derribo entra en su recta final pese a los retrasos en el calendario, con el objetivo de que cuando comience 2026 ya no haya rastro del mismo.

La demolición se realiza por fases y "de forma inversa" a la que se construye, tal y como explica el director de obra, Ángel Monteoliva. Primero se retiraron los elementos más delicados, como las cubiertas y bajantes de fibrocemento, para el que se diseñó un plan de bioseguridad "para controlar fundalmentalmente la emisión de polvo". "Esto se controla semanalmente por un laboratorio homologado", indica el técnico del proyecto.

Nueva plataforma

Con el edificio completamente cerrado se procedió a tirar todas las partes interiores del inmueble para después demoler la propia estructura, lo que suponía todo un reto tanto por sus dimensiones como por la cercanía al hospital. Por ello, en las tres plantas más altas del edificio se optó por una solución innovadora: emplear robots controlados a distancia.

Estos equipos "pequeños" se manejaban por los operarios mediante conexión Bluetooth y permitieron acometer trabajos en las zonas donde no era posible el acceso de los empleados o en las zonas que no reunían las condiciones para los equipos de mayor envergadura.

Un operario controla uno de los robots dentro del Hotel de Pacientes Cedida

Las plantas sexta, séptima y octava ya pasaron a la historia y queda el turno del resto del edificio, donde entran en escena grúas que llevan su atención por sus cifras: hasta 32 metros y 80 toneladas. La maquinaria pesada se encargará de derribar la estructura principal y nivelar el terreno. Cuando concluya el proceso, el espacio se transformará en una plataforma de mil metros cuadrados que servirá como base para el nuevo anillo viario que rodeará el futuro hospital.

Las grúas de 32 metros al fondo Germán Barreiros

El Gobierno gallego trabaja con la previsión de que las obras de los accesos estén terminadas en 2027, lo que incluye tanto ese anillo viario que rodeará el complejo y la remodelación del enlace que conecta el hospital con la avenida de A Pasaxe, en cuya parte baja ya trabajan los operarios.

Final de año, el objetivo

La conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, se desplazó este martes hasta el Chuac para dar cuenta de los avances y poner una fecha en el tablero. Según aseguró, se trabaja para que antes de final de año el Hotel de Pacientes estará completamente derribado. También avanzó que este mismo jueves se reunirán la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña para tratar los retrasos en el calendario, una reunión de la que se prevé salir con fechas concretas de lo que resta de la obra.

El derribo del Hospital de Pacientes concentra una inversión 1,4 millones de euros de los más de 500 que alcanzará el total del proyecto de construcción del Nuevo Chuac.

Estado actual del Hotel de Pacientes Germán Barreiros

En marcha

En paralelo, se trabaja en la construcción de Torre Polivalente, cuya excavación calificó Allegue como compleja, debido a su profundidad y, de nuevo, por el acercamiento complejo hospitalario. Laa excavación comenzó en julio de 2024 y las microvoladuras lo hicieron en el mes de octubre del mismo año.

Esta infraestructura, que contará con 16 niveles de altura, será el punto desde el que se administrará todo el complejo y actuará de nexo entre las nuevas edificaciones y el hospital actual, a través de una pasarela elevada que lo unirá con el bloque existente. Para ello, se destinarán 37,6 millones.

La urbanización de Pedralonga —donde se reubicarán las viviendas expropiadas— es otra de las actuaciones en marcha, con 3,5 millones de euros reservados a dicho fin.La fase 2, más cerca

En paralelo, la Xunta asegura que la fase 2 del Nuevo Chuac, la “más importante” de la remodelación del complejo, está cada vez más cerca. El proyecto ya está redactado y en supervisión, a la espera del visto bueno de los técnicos de Infraestruturas.

La primera fase ya alcanza los 85 millones de euros de inversión para un Nuevo Chuac tendrá 260.000 metros cuadrados para atender a medio millón de pacientes.