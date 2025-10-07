De kiosco a takeaway: la rampa del Matadero tiene nuevo asiático

El local de Takimi Kiosco Market Javier Alborés

Los fans de la comida asiática están de enhorabuena: la rampa del Matadero da la bienvenida a un nuevo local, Takimi Kiosco Market, que proveerá a los vecinos del barrio de golosinas, revistas y sobre todo mucha comida asiática. Ubicado en el local del antiguo kiosco de la rampa del Matadero, este nuevo establecimiento es la nueva aventura empresarial del restaurante asiático Takimi de la próxima calle Adelaida Muro, y funcionará como un takeaway de este. No obstante, también se venderán productos habituales de los kioscos como golosinas o revistas.

Según explica David Meléndez, uno de los responsables de Takimi, vieron "una oportunidad" cuando se enteraron de que el kiosco estaba vacío. El restaurante, que abrió en 2023, decidió hacerse con el antiguo kiosco como parte de un proceso de ampliación del negocio. Si bien ya está abierto y funciona como un kiosco normal, la idea, según expone Meléndez, es que con el paso de las semanas vayan remodelando el espacio y adaptándolo a su nueva oferta, que incluirá golosinas, revistas e incluso mangas, así como el takeaway del restaurante.

Takimi Kiosco Market cerrará los martes y los miércoles como hace el restaurante madre, y de jueves a lunes abrirá de 09.00 a 16.00 por las mañanas y de 21.00 a 22.00 por las noches, en pleno turno de cenas. De hecho, Takimi ya ha añadido varios platos a su carta pensando en el futuro cercano en que el takeaway del kiosco ya funcione.

La apertura de este local confirma una auténtica fiebre por las tiendas asiáticas en la ciudad. Además de los numerosos restaurantes que ya alberga y que siguen abriendo mes a mes, A Coruña cuenta con diversos establecimientos que venden productos de origen oriental. A los Donaya Market de San Andrés y A Grela, las dos tiendas de Coruñasia (Federico Tapia y Panaderas) y el Supermercado Asiático Hao Hao de Ángel Senra, entre otros, se une ahora un Takimi Kiosco Market que hará las delicias de los más 'otakus' de la urbe.