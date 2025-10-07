Carmen Gaitán | "Maruja Mallo es una figura tan compleja que siempre admite nuevos análisis"

Carmen Gaitán Cedida

Cuando un creador es suficientemente prolífico, sus diferentes facetas, por pequeñas que sean, siempre dan pie a nuevos estudios. Es lo que ocurre con Maruja Mallo, que hasta sus producciones aparentemente más simples tienen múltiples mensajes en su interior. Con motivo del ciclo ‘Maruja Mallo. De Galicia ás vangardas’, que se retoma este miércoles en el Museo de Belas Artes (19.00 horas), la científica titular del Instituto de Historia del CSIC Carmen Gaitán aborda una de estas facetas más desconocidas de la creadora vivariense.

Gaitán ofrecerá una conferencia centrada en “una producción menos conocida de Maruja Mallo que utilizaba los motivos navideños como tema central”. Son pocas obras las dedicadas a este motivo, pero el pretexto le da pie a Gaitán a “reflexionar cómo han servido para transmitir ciertas ideas o cómo le han valido para experimentar con determinadas técnicas o prácticas desde una perspectiva trasatlántica”.

Una de estas piezas es ‘Papá Noel’, un collage publicado en el 38 en la revista ‘Atlántida’. En esta obra destaca la ponente que hay “una denuncia de la situación que está viviendo España”. El resto de piezas son unas felicitaciones navideñas que realiza en los años 50, con diferentes motivos y leyendas, “tanto en español como en inglés”, ya carentes de esa carga política del primer collage, pero que dan pie a “reflexionar cómo Maruja Mallo se ha asimilado a su nuevo país”. “Maruja Mallo está poniendo sobre la mesa las dificultades, pero también los logros que está viviendo en su país de acogida”, apunta Gaitán sobre Argentina.

Estas felicitaciones tienen algo en común, y es que en ellas va saliendo a relucir “el imaginario que ha ido adquiriendo en los años que vive en el cono sur”, apunta Gaitán en relación a su residencia en Buenos Aires y a sus viajes a la costa chilena, de los que incluye “las conchas, las frutas... elementos que va recogiendo de esos viajes”.

Desde la tesis doctoral

Gaitán llegó hasta la figura de Maruja Mallo con su tesis doctoral, “sobre las artistas del exilio español en América Latina”. Era una nómina “muy larga”, pero Maruja Mallo fue uno de los primeros hilos de los que empezó a tirar.

A día de hoy, la historiadora tiene clara una cosa: “Sigue siendo una figura tan compleja y tan rica que siempre admite nuevos análisis y estudios”. Y estos motivos navideños no son para menos, ya que son “producciones a medio camino entre el arte decorativo y las bellas artes, pero nos permiten reflexionar sobre otras cuestiones presentes en la obra de Maruja Mallo, que están latentes en su trayectoria”.