Amaia se suma al 2026 del Coliseum de A Coruña

Todavía quedan casi una decena de citas musicales por celebrarse de aquí a final de año en el Coliseum de A Coruña, pero el recinto multiusos ya se prepara para lo que será el 2026 y suma una nueva cita, con la incorporación de Amaia Romero a su calendario musical.

El 31 de enero de 2026, dentro de su gira 'Arenas', la cantante navarra regresará a tierras herculinas, donde ya actuó en 2023 en el marco de las Fiestas de María Pita y unos años antes en el Palacio de la Ópera.

La de A Coruña es la única fecha en Galicia de la gira 'Arenas', que llevará a Amaia Romero por otras ciudades como Pamplona, Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona.

El próximo 14 de octubre se abrirá una preventa de entradas, mientras que la venta general comenzará tan solo un día después.

Un 2026 repleto de concierto

El anuncio de Amaia se une al de otros artistas y bandas que ya se habían apuntado al 2026 del Coliseum con anterioridad como Dani Martín por partida doble, Viva Suecia, Hijos de la Ruina, Eladio Carrión, Pablo Alborán, Celtas Cortos o la que hasta ahora era la última incorporación: Iván Ferreiro celebrando sus 35 años en la música.