A Coruña celebra los 150 años de la llegada del ferrocarril a la ciudad

El próximo viernes, 10 de octubre, se cumplen 150 años de la llegada del ferrocarril a A Coruña. Su estreno fue con la apertura del tramo A Coruña-Lugo de la línea férrea que pretendía unir Palencia con la urbe herculina, aunque no se completaría hasta 1883, dos años antes de la conexión con Madrid. Aquel día de 1875 marcó un antes y un después en el desarrollo económico, social y urbano de la ciudad, convirtiéndose en un acontecimiento clave en la modernización de la urbe.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó que "a chegada do tren marcou o inicio da modernización da cidade e a súa conexión coa Meseta, converténdose nun motor de transformación e progreso", además de señalar la importancia de poner en valor la historia ferroviaria coruñesa a través de un programa conmemorativo abierto a la ciudadanía en un momento en el que la ciudad contará en breve con un nuevo hito con la llegada de la estación intermodal.

De esta forma, a lo largo de las próximas semanas, el Ayuntamiento y el Instituto Cornide desarrollarán actividades divulgativas y culturales que permitirán descubrir el impacto que tuvo este medio de transporte en la ciudad, gracias a la colaboración de especialistas en historia, urbanismo y economía.

Segundo de Galicia

El tramo entre Lugo y A Coruña fue el segundo en entrar en funcionamiento en Galicia, después de Santiago-Carril, y, de esta forma, convirtió la urbe herculina en la primera ciudad gallega conectada por tren con el resto de la Península. De hecho, la apertura del tramo coincide con la inauguración de la estación del Norte, operativa desde 1883 hasta 1964, fecha en que resultó destruida por un incendio.

La historia de esta conexión está ligada a figuras como Martínez Picabia, impulsor de la concesión inicial de la línea en 1857, y Celedonio de Uribe, ingeniero responsable del proyecto final que marcaría el trazado ferroviario que llegaría a la ciudad.