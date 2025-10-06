Una de las universidades más prestigiosas del mundo se fija en A Coruña

Reneé DePalma y José Antonio Orosa Patricia G. Fraga

La atracción de talento investigador se ha vuelto un imprescindible en los últimos años para la Universidad de A Coruña. No obstante, el primer objetivo de la UDC no busca tanto atraer, más bien, retener. Y es que para la entidad educativa herculina es todavía más importante ser capaz de mantener su potencial académico y evitar que busquen su futuro en otras ciudades o países del extranjero.

Todavía más si algunos de ellos son los más influyentes del mundo. Y es que, el pasado 1 de octubre la Universidad de Stanford publicó su ranking ‘A World’s Top 2% Sicientist List’, en el que incluyó a 26 personas que forman parte de la Universidad de A Coruña entre los más citados del mundo en todas las áreas del conocimiento, una clasificación que analiza personal investigador de todo el mundo a través de la base de datos Scorpus, que ordena en campos y subcampos científicos.

La ‘World’s Top 2% Scientist List’ genera dos clasificaciones, la primera, que incluye toda la trayectoria investigadora, y la segunda, que se refiere al últmo año de resultados. De hecho, de los 26 distinguidos, 18 corresponden a la primera de las categorías, donde se premia el bagaje en el mundo académico de los investigadores.

Indicador de calidad

José Antonio Orosa García (Oleiros, 1977) es uno de los reconocidos por Stanford por su trayectoria académica. Con más de 20 años de bagaje el mundo investigador, el profesor del departamento de Ciencias de la Navegación e Ingeniería Marina de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas de la UDC puede decir con orgullo que es todo un veterano en esta lista: “Llevo ocho años saliendo en esta lista, casi desde su creación. Es todo un orgullo”, explica.

Orosa también destaca la importancia de este tipo de distinciones y reconocimientos para el mundo de la investigación: “Es un indicador de calidad. Hay cierto olvido de los resultados y del interés de la actividad desarrollada. Los investigadores no siempre tenemos la visibilidad deseada”, comenta el catedrático, quien a su vez también hace hincapié en que no siempre la cantidad es mejor que la calidad.

“Ciertamente hay una vorágine de publicaciones. Todo el mundo quiere dar a conocer su actividad. Cuando yo empezaba había que pedir revistas. A día de hoy en segundos tienes los más recientes y una comunicación brutal. Hay un mayor dinamismo. Este reconocimiento es importante porque te ayuda a filtrar y a dar relevancia ala trayectoria de uno”, incide.

Otra de las personas que de trayectoria académica sabe un poco es Renné DePalma (Trenton, Nueva Jersey, 1964). La profesora estadounidense aterrizó en el campus de Elviña hace quince años, después de una estadía en la UVigo con una beca posdoctoral.

Para DePalma, este reconocimiento es una oportunidad muy importante en un panorama académico que no augura mucho futuro. “Me gustaría decir algo más positivo pero no soy especialmente optimista. La gente no entiende lo que hacemos en la universidad. Si no lo haces porque te apasiona, no vale la pena hacerlo”, concluye.