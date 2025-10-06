“Preocupación” vecinal por la zona de esparcimiento canino de la cala de San Roque

Vecinos posan en la cala de San Roque, donde el Ayuntamiento pretende crear una zona de esparcimiento canino, medida a la que se oponen Patricia G. Fraga

El PSOE y el BNG aprobaron el pasado mes de septiembre la primera ordenanza de playas de A Coruña. Los nacionalistas pusieron como condición que se habilitasen como zonas de esparcimiento canino la playa de As Amorosas y la cala de San Roque, algo que el Gobierno local socialista aceptó.

Esta decisión ha generado polémica entre los vecinos que suelen acudir al pequeño arenal de San Roque, que han expresado su oposición a la medida y han iniciado una recogida de firmas. Para sumarse a esta iniciativa, los interesados pueden acudir a Establecimientos del Río, en la plaza del Conservatorio.

La estación de Betanzos-Infesta cumple 150 años en una situación “indecente” Más información

María Eugenia Ambort es una de las personas que no está de acuerdo con la propuesta que recibió luz verde por parte del pleno municipal. Explica que a este rincón del litoral coruñés acuden muchas personas de la zona a “tomar o sol, nadar, despexarse...”. “É un sitio moi diverso e un entorno natural que temos para disfrutar todo o ano. A presenza dos cans pon en risco isto”, argumenta esta residente.

Ante esta situación, varios usuarios de la cala han puesto en marcha esta iniciativa reivindicativa. Según afirma Ambort, “mobilizámonos para facernos escoitar” y para dejar claro que es “un patrimonio” del barrio que debe respetarse. Además, advierte de que se trata de un espacio muy pequeño, especialmente cuando se registra una marea alta, y que la presencia de los canes puede crear un problema de convivencia. “Poden facer buracos, a xente maior cae, os mexos e hai xente que lles ten medo”, señala esta vecina.

Argumentos

El escrito de recogida de firmas que han impulsado varios residentes asegura que “as persoas usuarias da cala de San Roque manifestamos a nosa incredulidade e desazón ante as novas aparecidas en prensa e a decisión do pleno do Concello da Coruña de converter” este espacio en área canina.

“A cala de San Roque é unha contorna natural privilexiada e de reducidas dimensións que xa de por si está notablemente abandonado polas administracións. As persoas usuarias asumimos diariamente accións de limpeza (de plásticos, de latas, de cabichas e de excrementos no areal). Así mesmo temos detectado e denunciado en varias ocasións verquidos que afectaban a toda a zona costeira”, indica este escrito de protesta.

Varias personas en la cala de San Roque Patricia G. Fraga

Los vecinos alertan de que esta decisión del Gobierno local, tras aceptar una propuesta del BNG, “non ten presente a opinión da cidadanía que emprega a praia de forma cotiá” y “moitas de nós temos animais domésticos e somos, como usuarias dun espazo natural, extremadamente sensibles co coidado, atención e benestar dos ecosistemas e dos animais”.

Ante esta situación, los impulsores de esta recogida de firmas solicitan “que se revise con carácter inmediato esta decisión atendendo ao diálogo, á presenza na zona de outros espazos óptimos para o esparexemento e benestar dos animais sen que isto interfira coa cidadanía e ecosistemas e unha xestión do espazo público e dos areais coidadosa cos dereitos de toda a cidadanía e do medio ambiente”. También trasladan su “preocupación” y “desazón” por la creación de esta zona canina en San Roque.

Norma

El Ayuntamiento anunció en mayo la primera ordenanza de uso de las playas de A Coruña, cuyo asunto clave es la prohibición de altavoces cuando sean molestos.

Tampoco se autoriza el uso de gel ni champú en las duchas. Sí se permite el surf y sus variantes, pero siempre en ausencia de bañistas y bajo condiciones de seguridad. Además, la Policía Local y los socorristas podrán ordenar por motivos de seguridad la retirada de sombrillas, sillas, cortavientos y hamacas.