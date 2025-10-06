Más de 50 multas a ciclistas y conductores de VMP por incumplir la normativa

Una bicicleta y un patinete circulando por la acera Quintana

La Policía Local de A Coruña cerró una nueva campaña específica de control sobre el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, con más de cincuenta sanciones tramitadas a lo largo de las dos últimas semanas.

Durante los operativos, se detectaron diferentes conductas que suponen un riesgo real para la seguridad vial y que afectan directamente a la convivencia en el espacio público. En concreto, se tramitaron 39 denuncias por uso de auriculares durante la conducción, 12 por circular por zonas peatonales o aceras, 2 por llevar a dos personas en el mismo VMP, 1 por uso del móvil, 1 por incumplimiento de un semáforo y 1 por conducta indebida en la vía, prácticas todas ellas prohibidas por la normativa vigente.

Estas campañas tienen como objetivo prevenir situaciones de peligro y reforzar el uso responsable de los espacios comunes de la ciudad, promoviendo un modelo de movilidad más seguro y sostenible.

Esta acción se enmarca en el Plan Local de Seguridad Vial, en desarrollo desde principios de año, y forma parte de la estrategia del Gobierno municipal para consolidar una ciudad accesible, ordenada y amable para todos los modos de desplazamiento.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, valoró positivamente el desarrollo de la campaña y destacó el compromiso institucional con la seguridad vial: “El Gobierno de Inés Rey está construyendo una nueva cultura de la movilidad en A Coruña, donde es fundamental garantizar un uso responsable de los vehículos personales y una convivencia segura entre todos los modos de transporte”, señaló, y recordó que la Policía Local realiza controles durante todo el año, aunque estos se refuerzan puntualmente con campañas específicas.

Desde el Ayuntamiento de A Coruña se hace un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva en el uso de los VMP, recordando que el cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar la seguridad de todas las personas que comparten el espacio público, tanto de los propios usuarios de estos vehículos como de los peatones.

El Gobierno de Inés Rey reafirma su compromiso con un modelo de movilidad ordenado y seguro, y continuará impulsando acciones de control y sensibilización para favorecer una convivencia respetuosa y equilibrada entre los distintos modos de desplazamiento.