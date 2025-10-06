Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Lucía Veiga, mejor actriz de Galicia por su interpretación de la coruñesa Emilia Pardo Bazán

"Se de cada papel que interpretamos queda en nós unha pegada, pois eu agardo que dela queden en min moitas", expresó la artista

Andrea Gestal
06/10/2025 14:08
Lucía Veiga, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual
Archivo El Ideal Gallego

De Os Mallos a Ourense. La coruñesa Lucía Veiga ha recibido el premio Aisge a la mejor interpretación gallega dentro del Ourense Film Festival. Ponerse en la piel de la escritora Emilia Pardo Bazán, en 'Mi ilustrísimo amigo', en 2024, le ha servido para convertirse en la actriz de Galicia por excelencia.

Un año de cambios y éxitos para la artista, quien hace unos meses, en junio de 2025, fue nombrada presidenta de la Academia Galega do Audiovisual.

"Estou absolutamente emocionada", dijo a través de un vídeo emitido durante la gala del festival, al cual no puedo acudir por cuestiones laborales.

"Encarnar a un personaxe como Emilia Pardo Bazán sempre é abrumador porque unha persoa tan relevante, significativa e arrolladora como foi ela fai que todos teñamos unha imaxe mental previa creada de como podería ser e encadrar a interpretación niso é moi complicado", aseguró la gallega.

Aseguró que gracias a Paula Cons "que tiña esa teima, seguridade e esa inquedanza de sacar á muller, humana, vulnerable, contraditoria, pero sempre sen perder a forza e a rebeldía" fue posible darle vida al personaje, con todos los matices y características que requería. 

"Se de cada papel que interpretamos queda en nós unha pegada, pois eu agardo que de Emilia queden en min moitas", concluyó Veiga.

Te puede interesar

Varias cajas de la medicación para el TDAH de la marca Concerta, en la Farmacia Sáez de Linares Rivas

La medicación para el TDAH vuelve a escasear en A Coruña
Lucía Crujeiras
Heredero de una tradición de casi ocho décadas, Jordi Pons continúa el legado familiar que convirtió las alpargatas Toni Pons en un icono mundial

Toni Pons, 80 años de liderazgo en la fabricación de alpargatas artesanales
Lara Fontela
Crucero Arvia en A Coruña

El impacto que tiene la tasa turística en los cruceros que llegan a A Coruña: otros 6.450 euros en un solo barco
Iván Aguiar
La comisaria de la exposición, Carlota Sánchez-Montaña, muestra uno de los paneles interactivos

El ‘viaje’ por la educación financiera que promueven Abanca y Afundación en A Coruña
Iván Aguiar