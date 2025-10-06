Lucía Veiga, mejor actriz de Galicia por su interpretación de la coruñesa Emilia Pardo Bazán

Lucía Veiga, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual Archivo El Ideal Gallego

De Os Mallos a Ourense. La coruñesa Lucía Veiga ha recibido el premio Aisge a la mejor interpretación gallega dentro del Ourense Film Festival. Ponerse en la piel de la escritora Emilia Pardo Bazán, en 'Mi ilustrísimo amigo', en 2024, le ha servido para convertirse en la actriz de Galicia por excelencia.

Un año de cambios y éxitos para la artista, quien hace unos meses, en junio de 2025, fue nombrada presidenta de la Academia Galega do Audiovisual.

"Estou absolutamente emocionada", dijo a través de un vídeo emitido durante la gala del festival, al cual no puedo acudir por cuestiones laborales.

"Encarnar a un personaxe como Emilia Pardo Bazán sempre é abrumador porque unha persoa tan relevante, significativa e arrolladora como foi ela fai que todos teñamos unha imaxe mental previa creada de como podería ser e encadrar a interpretación niso é moi complicado", aseguró la gallega.

Aseguró que gracias a Paula Cons "que tiña esa teima, seguridade e esa inquedanza de sacar á muller, humana, vulnerable, contraditoria, pero sempre sen perder a forza e a rebeldía" fue posible darle vida al personaje, con todos los matices y características que requería.

"Se de cada papel que interpretamos queda en nós unha pegada, pois eu agardo que de Emilia queden en min moitas", concluyó Veiga.