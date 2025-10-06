La nave espacial de la educación financiera que inicia en A Coruña su ruta por 110 ciudades

Primera parada de Finexit, esta mañana, en el IES Urbano Lugrís Patricia G. Fraga

Cuando los alumnos de Formación Profesional del IES Urbano Lugrís informaron de un avistamiento ovni esta mañana nadie les creyó. No obstante, no se equivocaban. Y es que, desde primera hora de la mañana, una nave espacial aterrizó en las inmediaciones del instituto herculino. Se trata de Finexit, un innovador escape room itinerante que fomenta la formación financiera entre alumnos de FP.

Coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, la Cámara de España y Fundación Mapfre -con la cofinanciación de la Unión Europea y la Cámara de A Coruña- han puesto en marcha la tercera edición de una ruta que se inició en A Coruña, pero que recorrerá un total de 150 centros de Formación Profesional de 110 ciudades españolas durante el curso 2025-26 hasta llegar a formar a unos 8.000 jóvenes, casi 2.000 más que el año pasado.

Así, el acto de esta mañana ha contado con la visita de Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica; María Eugenia Pérez Fernández, directora Xeral de Formación Profesional de la Xunta; Sofía Ramos, jefa del Servicio de Formación de la Cámara de A Coruña; y Francisco José Cenador Carrasco, representante de Fundación Mapfre en A Coruña, además de Bea Requejo, directora del instituto.

Un viaje por el mundo empresarial

A través de esta actividad, los estudiantes aprenden a interpretar, de una forma lúdica y didáctica, aspectos económicos como un balance de empresa o contratos y pólizas de seguros. Además, también realizan cambio de divisas e interiorizan conceptos como el código IBAN o el Retorno de la Inversión. Por último, trabajan otros elementos no estrictamente financieros como hacer un DAFO o un organigrama de empresa. Durante la experiencia, los estudiantes aprenderán los conocimientos básicos en un viaje por el mundo empresarial.

Dentro de la nave, los estudiantes se convierten en convierten en especialistas en diferentes ámbitos con la misión de rescatar de Marte a Erica Midas, un personaje creado para la actividad que representa ser una empresaria visionaria y pionera en multitud de campos tecnológicos, pero que lleva un año aislada en el Planeta Rojo. Los estudiantes deben desentrañar si la inteligencia artificial de la nave se ha hecho con el control de la misma.

El alumnado, con el reloj y el oxígeno corriendo en su contra, deben acceder a la nave, descubrir el objetivo de su misión e intentar alcanzarlo a través de diferentes pruebas que tienen como factor común trabajar en equipo y con conceptos financieros.