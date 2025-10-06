La exclusiva colección de Zara en A Coruña, al detalle

La camiseta de Pedro Almodóvar

Cincuenta artículos diseñados por cincuenta artistas para celebrar el cincuenta aniversario de Zara. Una colección de lo más especial que se explica sola y que la primera tienda de la marca, en Juan Flórez, tiene el privilegio de acoger. A Coruña se convierte así en la única ciudad de España en la que se puede ver esta cápsula, que tras su estreno en París sólo está también en Nueva York, Milán y Londres.

La exclusiva colección que acoge la ciudad herculina incluye productos de todo tipo y a cada cual más sorprendente, desde ropa y complementos a un sofá, vajilla o incluso sacos de dormir.

El sofá de Rosalía

Con vistas a Juan Flórez, lo primero que se encuentran los coruñeses al entrar en la tienda es el sofá diseñado por Rosalía. La artista había sorprendido hace un año visitando la sede de Inditex en Arteixo. Ahora que se sabe el motivo, muchos usuarios se preguntaban de qué se trataba su aportación en la colección 'Zara Creators'. Aunque algunos lo confundieron con unas zapatillas de casa por su textura de pelo blanco, ella misma lo aclaró en sus redes: es un sofá.

Un Labubu de Kasing Lung

Labubu de Kasing Lung

El diseñador hongkonés Kasing Lung trae a Juan Flórez su icónico personaje Labubu, esta vez convertido en un fotógrafo. La colección del universo Labubu se amplía así con este exclusivo diseño para Zara con unidades muy limitadas.

Chaqueta de David Bailey

La chaqueta David Bailey L.C.

La chaqueta del fotógrafo David Bailey viene con un mensaje muy especial en su espalda queagradece a la marca todos los años de dedicación: "Thanks for the memories" (Gracias por los recuerdos). De nuevo, pone a la ciudad en el centro, al añadir después la frase 'Zara-A Coruña est. 1975'.

Sacos de dormir de David Sims

Sacos de dormir de David Sims

Uno de los artículos que más llama su atención son los sacos de dormir del fotógrafo David Sims, con estampados coloridos y que evocan a los amaneceres y atardeceres. Los beneficios serán donados a organizaciones benéficas para personas sin hogar en el Reino Unido.

Transportín de Steven Meisel

Transportín de Steven Meisel

Las mascotas también tienen hueco en esta colección de la mano del fotógrafo Steven Meisel, con un exclusivo transportín. De fabricación artesanal y en color negro, este artículo grita que los animales también pueden disfrutar del lujo.

Camiseta de Pedro Almodóvar

La camiseta diseñada por Pedro Almodóvar L.C.

El cineasta Pedro Almodóvar apostó por una camiseta que recoge parte de su legado. La más evidente es la referencia a la película como 'Volver', con la imagen de Penélope Cruz en la portada del filme. También se pueden apreciar otras a largometrajes como 'Hable con ella' o 'Todo sobre mi madre'.

Abrigo de Linda Evangelista

Abrigo de cachemir de Linda Evangelista

El interés también era elevado por el abrigo de cachemir de Linda Evangelista, una prenda unisex solo disponible en dos tallas.

Sarah Jessica Parker y Annie Leibovitz

La camiseta de Annie Leibovitz

La icónica imagen de Sarah Jessica Parker en 2005 en el Hotel Plaza antes de su renovación ahora está en una camiseta que se puede encontrar en el Zara de Juan Flórez. La artista es la fotógrafa Annie Leibovitz.

Artículos para jardinería, vajilla, lámparas, perfumes o incluso tablas de surf o bolígrafos completan, entre otros, una colección cápusla que saldrá a la venta a las 15.00 horas de este lunes.