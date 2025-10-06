El ‘viaje’ por la educación financiera que promueven Abanca y Afundación en A Coruña

La comisaria de la exposición, Carlota Sánchez-Montaña, muestra uno de los paneles interactivos Javier Alborés

“Para adquirir la misma cesta de la compra que en 2002 costaba 450 euros, en 2025 se necesitan 755 euros, lo que refleja la pérdida de poder adquisitivo de los hogares españoles”. Este es el dato que ofrecen Abanca y Afundación en la exposición interactiva ‘Ítaca. Un viaje por la educación financiera’, que este lunes abrió sus puertas al público en A Coruña con motivo del Día de la Educación Financiera.

Esta iniciativa, que permanecerá en la sede de Afundación hasta el 10 de enero, propone una experiencia inmersiva que utiliza los personajes y situaciones de la ‘Odisea’ (el poema griego que narra la vuelta a casa, tras la guerra de Troya, del héroe Ulises) como metáforas de los retos financieros existentes.

La comisaria de esta exposición, Carlota Sánchez-Montaña, explicó durante la presentación que ha sido un “trabajo conjunto” que busca “analogías” con los obstáculos que superó Ulises para explicar conceptos que pueden parecer farragosos y difíciles para una parte de la ciudadanía. “Los hemos puesto en forma de relato. Los conectamos de una forma diferente”, señaló.

El objetivo final de ‘Ítaca’ es promover una “actitud positiva” hacia la gestión del dinero y para ello proporciona herramientas y conocimientos sobre conceptos como las deudas, los imprevistos, ganancias, pérdidas, los gastos o los riesgos cibernéticos, que son necesarios para afrontar los desafíos que alejan a la gente de las metas financieras que tienen marcadas, según afirmó el coordinador general del Área de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Afundación, José Manuel Mourelo.

Claves económicas

En esta muestra también se explican otros conceptos clave, siempre con referencias a la ‘Odisea’, para entender los fenómenos económicos: inflación (aumento sostenido del nivel de precios de los bienes y servicios), deflación (bajada sostenida y generalizada de los precios), estanflación (estancamiento económico y una alta inflación) e hiperinflación (la moneda pierde casi todo su valor a una velocidad vertiginosa).

Esta iniciativa promovida por Abanca y Afundación, además, hace un repaso a la historia económica de España, con el ejemplo de la evolución del valor de 75.000 pesetas desde 1959 a 2025.