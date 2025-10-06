Mi cuenta

A Coruña

El quinto contenedor llega a A Coruña para quedarse

Novo Mesoiro, Pocomaco, Breogán y Feáns serán los primeras zonas que contarán con él 

Abel Peña
Abel Peña
06/10/2025 11:44
Los cinco contenedores ya están en Novo Mesoiro
Los cinco contenedores ya están en Novo Mesoiro
Patricia G. Fraga

La concejala de Medio Ambiente de A Coruña, Yoya Neira, presentó este lunes en Novo Mesoiro los cinco contenedores con los que el Ayuntamiento se pone al día con la normativa de recogida de basura. En esta actuación se han invertido 424.000 euros.

La novedad es el contenedor de tapa negra que será del mismo que ese era del mismo tamaño que el tradicional inorgánico.

A partir de esta semana comenzará la implantación del quinto contenedor, de manera progresiva hasta diciembre, por rutas. Novo Mesoiro, Pocomaco, Breogán y Feáns serán los primeras zonas. 

Se lanzará una campaña de difusión que incluirá una carta de la alcaldesa, Inés Rey, a los vecinos. Neira recordó que este contenedor es una obligación de la Unión Europea. 

El contenedor inorgánico se separa de esta manera en dos. Uno, para briks y latas y otros envases; y otro, para lo que no va al orgánico. 

Para Neira, la diferencia es mínima comparada con el modelo Sogama. "Vamos a cambiar las tapas de algunos contenedores amarillos, así que no sé quitarán plazas de aparcamiento", aseguró. 

La concejala aprovechó para recordar que no se abandonen voluminosos. Además, habrá información en códigos QR en los propios recipientes ante cualquier duda. 

Los amarillos instalarán cerraduras y tendrán una trampilla arriba, para que solo se pueda tirar la basura adecuada. 

"Hago un llamamiento a la responsabilidad", concluyó la concejala de Medio Ambiente.

