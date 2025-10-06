El Puerto de A Coruña teme que los cruceristas se marchen a Ferrol o Gijón por la nueva tasa turística

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado Javier Alborés

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha anunciado este lunes que ha solicitado a la Xunta de Galicia que realice un "ajuste" en la normativa que regula la tasa turística para acabar con lo que considera un agravio comparativo que sufren los cruceristas.

El dirigente portuario explicó que actualmente los visitantes que llegan a la ciudad en coche, autobús, avión o ferrocarril no pagan el recargo, ya que no pernoctan. En cambio, a los que llegan por mar sí se les aplica, aunque solo permanezcan en A Coruña durante unas horas. Esta situación, a juicio del presidente de la Autoridad Portuaria, penaliza a un "medio de transporte frente a otros".

Luis del Moral: “Estamos estudiando la tasa turística con abogados y nos dicen que es anticonstitucional” Más información

El organismo estatal ha mantenido recientemente conversaciones con el Ejecutivo autonómico para reclamar esta modificación legislativa que evite que los cruceristas tengan que pagar por visitar la ciudad.

El Ayuntamiento coruñés, presidido por la socialista Inés Rey, aprobó la puesta en marcha de la tasa turística, pero es la Administración autonómica, que dirige Alfonso Rueda (PP), la que establece las condiciones para su aplicación.

Temor

Fernández Prado avisó que de la "tasa manda el mensaje de que la ciudad no tiene interés en atraer a los cruceros" y que "es el mensaje que reciben las compañías navieras".

"Tenemos miedo de que pueda influir", afirmó el presidente del organismo portuario. También lanzó una seria advertencia de las posibles consecuencias de la tasa turística: "Puede ser que alguna compañía valore irse a Ferrol, Gijón, Santander, Avilés... Son distancias asumibles para los cruceros".

"Tenemos miedo de que pueda influir", avisa Fernández Prado

Estas declaraciones del presidente del Puerto de A Coruña llegan a menos de tres meses de que acabe la moratoria que el Ayuntamiento ha dado para la aplicación de la tasa a los cruceros. A partir del próximo enero ya deberán abonarla.

El presidente portuario también indicó que Vigo, donde el Gobierno local de Abel Caballero también quiere implantar este impuesto, pedirá el ajuste legal a la Xunta.

Ejemplo

Según detalla la Autoridad Portuaria, en el caso de los cruceros, la tasa turística no la abonarían los viajeros, sino la compañía naviera de cada buque. "Por ello, el gravamen municipal, con una tasa de 1,5 euros por pasajero y día, aunque no pernocten en la ciudad, pondría en riesgo la competitividad del puerto frente a otros destinos de nuestro entorno, además de impactar en la planificación presupuestaria de las navieras que ya están comercializando el año 2026 y 2027, y a las que la introducción de este recargo podría llevar a que busquen otros puertos de escala más competitivos", avisa la entidad.

Fernández Prado puso un ejemplo durante su comparecencia: un crucero como el 'Independence of the Seas' (llega este martes), con 4.300 pasajeros, abonará en tasas portuarias un total de 14.573 euros. Añadiendo la tasa turística, de 1,5 euros por pasajero, pasaría a pagar otros 6.450 euros, lo que elevaría el coste a 21.023 euros, un 44% más.

Dado que recalará 12 veces a lo largo del año, le supone a la naviera un total de 78.000 euros. Una cantidad que la naviera propietaria del buque se ahorraría si opta por cualquier otro puerto del entorno en la zona cántabro-atlántica.

Hay que tener en cuenta que la Autoridad Portuaria aplica un 40% de bonificación a las tasas, precisamente para incentivar la llegada de cruceros. Si se implementa la tasa turística prevista, queda sin efecto este incentivo con el que se ha logrado atraer a las compañías navieras.

Ferrol apuesta por los cruceros

Mientras los puertos de A Coruña y Vigo temen el impacto de la tasa turística, el de Ferrol no se ha encontrado con este obstáculo, ya que allí el Ejecutivo de José Manuel Rey Varela (PP), no ha anunciado este recargo al turismo.

Precisamente, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao trabaja para crear una nueva terminal de cruceros que mejore los servicios que se prestan a los cruceristas. La previsión es que la obra esté adjudicada este mismo años.

El recinto se ubicará en el espigón exterior del puerto interior ferrolano, ocupará 960 metros cuadrados y será "de uso abierto a todas las navieras, consignatarios, y prestadores del servicio portuario de pasaje (no será una terminal dedicada a uso particular)", según recogen las bases del contrato.