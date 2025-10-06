El impacto que tiene la tasa turística en los cruceros que llegan a A Coruña: otros 6.450 euros en un solo barco

Pasajeros se hacen una foto ante el Arvia en el puerto de A Coruña

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, alertó este lunes de las consecuencias que tiene la implantación de la tasa turística en la ciudad. En el caso de los trasatlánticos, su puesta en marcha está prevista para el 1 de enero de 2026 debido a una moratoria en vigor (en el resto de casos ya está en vigor).

Según los datos ofrecidos por la entidad, en el caso de los cruceros, este recargo no lo abonarían los viajeros, sino la compañía naviera de cada buque.

"Por ello, el gravamen municipal, con una tasa de 1,5 euros por pasajero y día, aunque no pernocten en la ciudad, pondría en riesgo la competitividad del puerto frente a otros destinos de nuestro entorno, además de impactar en la planificación presupuestaria de las navieras que ya están comercializando el año 2026 y 2027, y a las que la introducción de este recargo podría llevar a que busquen otros puertos de escala más competitivos", avisa la Autoridad Portuaria.

Fernández Prado puso un ejemplo durante su comparecencia: un crucero como el 'Independence of the Seas' (llega este martes), con 4.300 pasajeros, abonará en tasas portuarias un total de 14.573 euros. Añadiendo la tasa turística, de 1,5 euros por pasajero, pasaría a pagar otros 6.450 euros, lo que elevaría el coste a 21.023 euros, un 44% más. En este caso, el recargo la paga la empresa, no el turista, ya que es un servicio ya contratado previamente a la entrada en vigor de la tasa.

Dado que recalará 12 veces a lo largo del año, le supone a la naviera un total de 78.000 euros. Una cantidad que la naviera propietaria del buque se ahorraría si opta por cualquier otro puerto del entorno en la zona cántabro-atlántica.

Hay que tener en cuenta que la Autoridad Portuaria aplica un 40% de bonificación a las tasas, precisamente para incentivar la llegada de cruceros. Si se implementa la tasa turística prevista, queda sin efecto este incentivo con el que se ha logrado atraer a las compañías navieras.