El Carrefour de la calle Modesta Goicouría amanece con carteles contra Israel

El exterior del Carrefour de la calle Modesta Goicouría con carteles en favor de Palestina

La creciente tensión internacional por el conflicto entre Israel y Palestina ha causado indignación alrededor del mundo. Una de las ciudades que se ha levantado en protesta contra Israel es A Coruña, donde el pasado 3 de octubre se hizo una lectura de los casi 20.000 niños palestinos asesinados en la Franja de Gaza.

Ese mismo día aparecían los ventanales del McDonald´s del Cantón con pintadas de consignas políticas, símbolos y frases como 'boycott a Israel'.

Este lunes, el mensaje de "boycott" apareció en las paredes exteriores del Carrefour Express de la calle Modesta Goicouría. Unos carteles con la bandera palestina anunciaban que "esta empresa apoya un genocidio en Palestina ocupada", con el logo de la marca de hipermercados tachada.

Según la BDS (Boicot, Diversión y Sanciones), el sabotaje a Carrefour llega tras conocerse que, en 2022, el Grupo había firmado un acuerdo de franquicia en Israel con Electra Consumer Products y su filial Yenot Bitan, ambas activas en el establecimiento de colonias ilegales israelíes.