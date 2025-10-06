Mi cuenta

A Coruña

El Carrefour de la calle Modesta Goicouría amanece con carteles contra Israel

Hace tres días el McDonald´s del Cantón apareció con pintadas en defensa a Palestina

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
06/10/2025 12:19
El exterior del Carrefour de la calle Modesta Goicouría con carteles en favor de Palestina
La creciente tensión internacional por el conflicto entre Israel y Palestina ha causado indignación alrededor del mundo. Una de las ciudades que se ha levantado en protesta contra Israel es A Coruña, donde el pasado 3 de octubre se hizo una lectura de los casi 20.000 niños palestinos asesinados en la Franja de Gaza. 

Una operaria limpiando las pintadas en la fachada
A Coruña

Amanece vandalizado el McDonald's del Cantón con pintadas contra Israel

Ese mismo día aparecían los ventanales del McDonald´s del Cantón con pintadas de consignas políticas, símbolos y frases como 'boycott a Israel'.

Goicouría
Este lunes, el mensaje de "boycott" apareció en las paredes exteriores del Carrefour Express de la calle Modesta Goicouría. Unos carteles con la bandera palestina anunciaban que "esta empresa apoya un genocidio en Palestina ocupada", con el logo de la marca de hipermercados tachada. 

Según la BDS (Boicot, Diversión y Sanciones), el sabotaje a Carrefour llega tras conocerse que, en 2022, el Grupo había firmado un acuerdo de franquicia en Israel con Electra Consumer Products y su filial Yenot Bitan, ambas activas en el establecimiento de colonias ilegales israelíes. 

